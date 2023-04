Armato di coltello minaccia di morte i controllori Gtt alla fermata della metro di Porta Susa: arrestato

Girava armato all'interno della stazione della metropolitana: un uomo, con un coltello in mano, è stato bloccato nei giorni scorsi dalla Polizia dopo che la sala Controllo della GTT aveva segnalato la sua presenza sospetta presso la fermata XVIII Dicembre, poco distante da Porta Susa.

La stessa persona, poco prima, era stata fermata per il controllo del biglietto. Per sfuggire agli addetti Gtt aveva opposto resistenza minacciandoli di morte con il coltello. Il tutto in mezzo agli altri viaggiatori, compresi bambini e anziani.