Nuovi black out a Mirafiori Sud, abitazioni senza corrente

Nuovi black out a Mirafiori Sud. A partire dalle 19 di questa sera diverse zone del quartiere della Circoscrizione 2 sono rimaste senza corrente. Da via Riboli a via Bovetti, da via Togliatti fino a via Genova, sono decine le segnalazioni che arrivano dagli abitanti del quartiere sulla mancanza di luce.

A provocare il disagio sembra sia un guasto ad una cabina Ireti a Moncalieri.

Due giorni fa maxi blackout