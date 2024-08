Auto troppo care? In Piemonte sboccia l'amore verso le vetture usate: +14,2%. Torino guida la passione

Nel primo semestre 2024 il mercato delle auto usate in Piemonte ha registrato una crescita del +14,2% dei passaggi di proprietà al netto delle minivolture (127.041) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte ACI), un dato superiore alla media nazionale (+8,9%). Inoltre, sempre nei primi sei mesi dell’anno, nella regione crescono sensibilmente le radiazioni (38.335, +13,7%), ovvero la cancellazione delle vetture dal Pubblico Registro Automobilistico. Un canale, quello dell’usato di ultima generazione, strategico per accelerare il rinnovo del parco circolante tanto atteso.

A livello nazionale, il budget di spesa per l’acquisto di un’auto di seconda mano è di circa 16.000 euro, mentre i prezzi medi delle auto in vendita in Piemonte nel I semestre 2024 restano sostanzialmente stabili rispetto all’anno prima (€20.600, +0,2%).