Camomilla, olio di cocco e cannabidiolo: ecco la triade della bellezza naturale

Nel corso degli anni, la camomilla, l'olio di cocco e l’olio di CBD sono diventati ingredienti sempre più popolari come prodotti di bellezza e cura della pelle. Grazie alle loro proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e idratanti, questi ingredienti naturali possono aiutare a migliorare l'aspetto e la salute della pelle, dei capelli e delle unghie. Per acquistare i prodotti giusti, bisogna capire innanzitutto qual è la differenza tra la cannabis medicale, la cannabis light e quella illegale.

Ma cosa rende questi ingredienti così speciali?

In questo articolo, esploreremo le proprietà benefiche della camomilla, dell'olio di cocco e del CBD e come vengono utilizzati nei prodotti di bellezza naturali.

CBD e salute della pelle: un alleato naturale?

Il CBD, disponibile e acquistabile legalmente, è diventato una scelta sempre più popolare per coloro che cercano di migliorare il proprio stile di vita in modo naturale. Questo composto estratto dalla pianta di cannabis ha dimostrato di avere molteplici benefici, tra cui la riduzione dello stress e dell'ansia, il miglioramento della qualità del sonno e la riduzione dell'infiammazione.

Ha diverse proprietà benefiche per la pelle e il corpo, che lo rendono un ingrediente interessante per i prodotti cosmetici, tra le quali:

proprietà antiossidanti .

Il CBD combatte i radicali liberi che causano l'invecchiamento precoce della pelle e dei capelli. Aiuta a prevenire le rughe, le macchie e la perdita di elasticità. Inoltre, stimola la produzione di collagene ed elastina, che mantengono la pelle giovane e tonica;

proprietà antinfiammatorie .

Il cannabidiolo riduce l'infiammazione e il rossore della pelle, che possono essere causati da fattori interni o esterni, come lo stress, le allergie, le infezioni o l'esposizione al sole. Di conseguenza può aiutare nel trattare le condizioni infiammatorie della pelle, come l'acne, l'eczema, la psoriasi o la dermatite;

proprietà seboregolatrici .

Questo interessante cannabinoide regola la produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee, sono responsabili della lubrificazione della pelle e dei capelli. Un eccesso di sebo può portare a pori ostruiti, brufoli e capelli grassi. Il CBD aiuta a mantenere il giusto equilibrio tra idratazione e oleosità della pelle e dei capelli;

proprietà antibatteriche.

Da alcuni studi sembra emergere che il CBD possa prevenire e contrastare le infezioni batteriche della pelle e del cuoio capelluto causa di irritazioni, prurito, forfora e caduta dei capelli.

Le proprietà benefiche della camomilla per la salute e la bellezza

La camomilla è una pianta molto conosciuta e apprezzata per le sue proprietà benefiche sia per la salute che per la bellezza.

È nota per le sue proprietà antinfiammatorie e lenitive, grazie ai suoi principi attivi come il camazulene, il bisabololo e i flavonoidi. Queste sostanze aiutano a ridurre il rossore, il prurito e l'irritazione della pelle, soprattutto in caso di acne, eczema, dermatite, psoriasi e pelli sensibili. La camomilla può essere usata sotto forma di acqua floreale, olio essenziale o infuso per preparare impacchi, tonici, creme o maschere calmanti per il viso e il corpo.

Questa fantastica pianta ha anche un effetto rigenerante e purificante, grazie alla sua capacità di stimolare il rinnovamento cellulare e di contrastare i batteri e le impurità che causano i brufoli e i punti neri. Di conseguenza è perfetta per le pelli grasse e ricche di imperfezioni.

Non vanno sottovalutate le sue proprietà schiarenti, sia per la pelle che per i capelli. Le sostanze coloranti contenute nella camomilla aiutano a ravvivare i capelli biondi e a schiarirli in modo naturale con l'esposizione al sole. Per questo motivo la camomilla viene spesso usata negli shampoo o nei balsami per capelli chiari, oppure applicata direttamente al momento del risciacquo finale dopo il lavaggio.

Rappresenta anche un interessante prodotto da applicare nella zona del contorno occhi per sfruttare i suoi effetti rilassanti e decongestionanti, perfetti per favorire la circolazione sanguigna. Questo aiuta a ridurre le occhiaie, le borse e la secchezza oculare che possono essere causate da stress, stanchezza o uso prolungato di dispositivi elettronici.

La camomilla è una pianta sicura e ben tollerata dalla maggior parte delle persone, anche se in alcuni casi può causare reazioni allergiche o interazioni con alcuni farmaci. Per questo motivo, è sempre bene fare un test di tolleranza prima di usarla sulla pelle o sui capelli e consultare il medico in caso di dubbi o patologie particolari.

L'olio di cocco: il rimedio naturale per la bellezza di viso, corpo e capelli

L'olio di cocco è un prodotto naturale che si ottiene dalla spremitura della polpa del frutto della pianta di Cocos nucifera, originaria delle zone tropicali. Ha numerose proprietà benefiche per la salute e la bellezza di viso, corpo e capelli, grazie al suo contenuto di acidi grassi saturi, vitamina E, fosforo e altre sostanze nutritive ed emollienti.

Si ritrova spesso come ingrediente nei detergenti per il viso, soprattutto quelli dedicati a chi ha la pelle secca o sensibile, ed è apprezzato per la sua capacità di sciogliere lo sporco e il make-up, anche quello waterproof, lasciando la pelle pulita e morbida.

L'olio di cocco può essere anche usato come idratante per il viso, da solo o in combinazione con altri oli vegetali o essenziali. La sua capacità di penetrare rapidamente nella pelle e di nutrirla in profondità, infatti, aiuta a contrastare la disidratazione e l’insorgenza delle rughe.

Risulta utilissimo anche in caso di arrossamenti, irritazioni o scottature solari che possono essere alleviate grazie alle sue proprietà lenitive e antinfiammatorie.

Non tutti sanno che l’olio di cocco si presta molto bene anche a essere utilizzato come scrub esfoliante per il corpo 100% naturale, mescolandolo con del sale marino o dello zucchero di canna. In questo caso è sufficiente massaggiare il composto sulla pelle umida con movimenti circolari, insistendo sulle zone più ruvide come gomiti, ginocchia e talloni, e poi risciacquare con acqua tiepida.

L'olio di cocco è un vero toccasana per i capelli secchi, sfibrati, crespi o danneggiati da trattamenti chimici o termici. Può essere usato come impacco pre-shampoo, applicando una generosa quantità di olio sui capelli asciutti o leggermente umidi, dalle radici alle punte, lasciandolo agire per 30 minuti e lavandolo via con uno shampoo delicato.

Se applicato nella maniera corretta l'olio di cocco nutre i capelli in profondità, li rinforza, li rende morbidi e lucenti.

In conclusione

La triade della bellezza naturale, composta da camomilla, olio di cocco e cannabidiolo, rappresenta una scelta sempre più diffusa per coloro che desiderano prendersi cura della propria pelle, dei capelli e delle unghie in modo naturale e sostenibile. La camomilla è apprezzata per le sue proprietà antinfiammatorie, lenitive e schiarenti, mentre l'olio di cocco è conosciuto per la sua capacità idratante, emolliente ed esfoliante. Il CBD, invece, è un ingrediente sempre più popolare grazie alle sue proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e antibatteriche.

La scelta di prodotti naturali può essere un'ottima alternativa ai prodotti sintetici che spesso contengono sostanze chimiche aggressive e dannose per l'ambiente e per la salute. Tuttavia, è importante fare sempre attenzione alle eventuali allergie o reazioni cutanee e consultare il medico in caso di dubbi o patologie particolari.