Cantiere di lavoro per persone con disabilità: via libera dal Comune per il biennio 2025-26

Favorire il collocamento o il ricollocamento nel mondo lavorativo e sociale di persone con disabilità attraverso l'inserimento in percorsi lavorativi e di formazione, con la finalità di consolidare le specifiche competenze professionali e di prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

La Giunta comunale nella seduta odierna ha approvato, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, il progetto Cantieri di Lavoro per gli anni 2025- 20’26 per persone con disabilità per incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità in particolare dei gruppi svantaggiati.

Il progetto è rivolto a soggetti disoccupati con disabilità, iscritti alle liste di collocamento mirato del Centro per l'Impiego della Regione Piemonte di competenza, non percettori di trattamenti previdenziali ad eccezione di quelli titolari di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. I/le beneficiari/e saranno individuati con selezione mediante avviso pubblico operata dal Centro per l'Impiego di Torino che si occuperà di stilare una graduatoria.

"Con l’approvazione di questo progetto – sottolinea la vicesindaca Michela Favaro - l’Amministrazione rinnova il suo impegno per una città dove nessuno venga lasciato indietro. I Cantieri di Lavoro per persone con disabilità rappresentano un’opportunità concreta per valorizzare le competenze, rafforzare l’autonomia e contrastare l’esclusione. Promuovere l’inserimento lavorativo significa non solo creare occupazione, ma anche riconoscere e sostenere il contributo che ogni persona può offrire alla comunità."

Mediante i Cantieri di Lavoro le persone con disabilità, residenti nel Comune di Torino, potranno acquisire e/o consolidare competenze professionali e conoscere in maniera diretta il mercato del lavoro attraverso la responsabilizzazione, il consolidamento all'autonomia e alla percezione di sè. L'analisi delle competenze e delle caratteristiche personali dei/delle partecipanti è la base da cui partire per predisporre un percorso di motivazione, formazione e sostegno finalizzato all'inserimento in un contesto sociale e lavorativo, anche attraverso l'attivazione di figure specialistiche di supervisione, di tutoraggio e di supporto.