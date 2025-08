Malinconia a Mirafiori: oggi è uscita l'ultima Maserati dalla linea di Carrozzeria

"Festa amara". Così hanno definito i sindacati della Rsa di Fiom Cgil la giornata di oggi per Mirafiori. L'ultimo giorno produttivo per lo storico stabilimento Stellantis, infatti, ha visto anche l'uscita dell'ultimo esemplare Maserati dalle linee della Carrozzeria.

Si è trattato di una Gran Cabrio, che come noto sarà spostata (insieme agli altri modelli "superstiti") presso lo stabilimento del Tridente di Modena. "Si tratta di vetture prodotte dopo aver cessato la produzione presso lo stabilimento Agap-ex Bertone e aver messo in vendita la fabbrica di Grugliasco - dicono i metalmeccanici Cgil -. Foto di rito con sorrisi, forse per nascondere smarrimento. In ogni caso è un' altro pezzo perduto".

Da domani, dunque, stop alla produzione: inizia la tradizionale fermata di agosto, che dovrebbe gettare le ultime basi per avviarsi - a novembre - all'avvio della realizzazione della 500 ibrida. Si ferma, con le ferie estive, anche la produzione della 500 Bev. "Da domani a Mirafiori ci sarà solo chi spedisce il materiale Maserati a Modena fino all'8 di settembre - concludono con malinconia i rappresentanti sindacali -. La vecchia Fabbrica oggi ha anche salutato tutti e tutte quelle e quelli che li dentro ci hanno passato una vita".