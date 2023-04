Fave di fuca: proprietà e benefici per la salute

Molto utili per combattere la stitichezza anche dei bambini. Attorno alle Fave di Fuca però spesso girano notizie false come la loro propensione a favorire il dimagrimento. Nulla di più falso. Se invece ad utilizzarlo sono le donne in gravidanza è sempre suggerito il consiglio medico. Si possono acquistare sia in bustine che in pillole.



Non se ne sente parlare molto eppure le Fave di Fuca rappresentano una soluzione ottima per quanto riguarda benefici al nostro fisico e quindi alla nostra salute. Vengono utilizzate come integratori per migliorare tutto l’apparato intestinale in quei casi in cui si soffre di stitichezza occasionale. Le Fave di Fuca sono realizzate con formulazioni ricavate da determinate essenze vegetali. Avete mai sentito parlare di queste proprietà?



In realtà l’utilizzo delle Fave di Fuca non si limita a questo. Da diverso tempo ormai circolano voci sulla possibilità di utilizzarle anche come rimedio per perdere peso corporeo. A questo riferimento non mancano gli scettici che mettono in discussione questa tesi. Cerchiamo di vedere nello specifico quali sono le vere proprietà di queste Fave di Fuca con i relativi vantaggi.



Innanzitutto, la cosa sicura è che chi ha problemi intestinali può tranquillamente fare riferimento alle Fave di Fuca per stitichezza. Il loro è un complesso di erbe che facilita il transito intestinale, per una espulsione delle feci agevole. La formulazione della composizione non è una sola. Si va dall’estratto di Senna, Malva e Altea fino agli estratti di Fucus Vesiculus, Frangola e Cascara Sagrada.



Come per ogni specifica assunzione anche nel caso della Fava di Fuca bisognerà leggere con attenzione tutti i principi attivi così come tutto ciò che riguarda gli eccipienti. Non si correrà così il rischio di introdurre nell’organismo qualsiasi tipo di allergeni. Questo perché spesso si fa riferimento a prodotti che sono diversi ma che hanno lo stesso nome.



Attenzione quindi al discorso delle Fave di Fuca controindicazioni. Abbiamo fatto riferimento agli allergeni. Non tutte le formulazioni, ad esempio, sono indicate per i bambini più piccoli, si dovrà prestare attenzione a quella giusta a seconda di quella che sarà l’età del bambino e soprattutto alle singole esigenze.



Le Fave di Fuca si possono trovare in commercio in bustine ma anche in compresse. Pensate proprio alle formulazioni in ambito pediatrico riservate proprio ai più piccoli e ai suoi disturbi di stitichezza. La raccomandazione di rivolgersi sempre e comunque al proprio pediatra vale sempre, anche in questo caso. Il bambino avrà così la giusta terapia che gli sarà maggiormente idonea.



Altri dubbi sono legati anche alle Fave di fuca in gravidanza. In questo caso e anche in fase di allattamento, così come se si è affetti da alcune patologie, in maniera tassativa bisognerà rivolgersi al proprio medico di fiducia per un controllo e un consiglio approfonditi e sicuri. In generale ma nello specifico in questa tematica non bisogna pensare di sostituirsi con chi ne sa più di noi.



L’effetto lassativo di queste Fave è indiscutibile. C’è uno scopo ben preciso nel loro lavoro ed è quello del richiamo di acqua all’interno del lume intestinale. Ci sarà in questa modalità l’ammorbidimento delle feci per espellerle in maniera facile. Da qui si innescano diverse altre idee, una su tutte: le Fave di Fuca fanno dimagrire. La realtà però è un’altra. Ovvio che a seguito di una evacuazione ci sia un leggero calo di peso anche per la perdita di acqua ma la massa grassa dell’organismo rimane la stessa.



La perdita di peso è data sempre e comunque da una dieta sana e dalla pratica di sport. Dire che con l’assunzione della Fave di Fuca si dimagrisce è solo affidarsi ad un aspetto illusorio. Ci sarà un migliore transito intestinale, questo è fuori di dubbio. Bisogna sempre ricordare poi che intraprendere una fase di dimagrimento che si basa sull’utilizzo dei lassativi è pericolosa in quanto si rischia la disidratazione.



Ma le Fave di fuca dopo quanto tempo fanno effetto? In genere se ne consiglia l’utilizzo al bisogno o anche la sera prima di andare a riposare. Sì, perché il complesso di erbe va a lavorare sulla muscolatura liscia nell’intestino. Si avrà una susseguente facilità di espulsione delle feci. L’acquisto non è impossibile, i prezzi sono assolutamente contenuti anche perché le si trovano spesso in offerta. Massima attenzione però al fatto di comprarle online sempre in parafarmacie o comunque in negozi specializzati.