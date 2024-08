Colla nelle serrature delle serrande: l'amaro risveglio dei commercianti di piazza Cattaneo

Sorpresa amara per i commercianti di piazza Cattaneo.

Questa mattina infatti si sono ritrovati con le serrande bloccate perché qualcuno aveva messo la colla nelle serrature. Non avendo il sistema elettrico e dovendo aprire a mano non hanno potuto aprire subito il proprio negozio.

"Una nuova moda sbloccata" è il commento di alcuni commercianti che per la prima volta si vedono oggetto di questo nuovo atto di vandalismo.

Uno scherzo che non aiuta la piccola economia locale in un periodo in cui la maggior parte dei negozi chiude per il periodo estivo, quando le zone periferiche si svuotano.