I Graphic Day invadono gli spazi della Cavallerizza Reale

Il percorso espositivo prosegue con le mostre collettive dedicate ai Print Club nel mondo e alle loro community, agli esiti delle call Neologia e Posterheroes e ad una selezione di artisti di motion graphics. un calendario di eventi con workshop, talk, performance, concerti, una mostra mercato e una sezione di iniziative dedicate alle scuole e alle famiglie. Tra questi, durante l’opening, il 4 maggio alle ore 18 una performance di Luca Barcellona, un momento tra calligrafia e musica per assaporare in tempo reale la potenza del segno e la grande competenza tecnica di uno dei più noti visual artist del panorama italiano e internazionale che spazia dal writing alla tipografia, passando per la stampa di caratteri fino alla sperimentazione musicale.

Il palinsesto culturale sarà articolato in tre macro-aree Uno spazio di lavoro aperto permanente a cura del laboratorio Print Club Torino suddiviso in 4 sezioni: serigrafia, risograph, incisione e tecniche miste (collage, cianotipia, letterpress e cartapesta); al suo interno sarà possibile vedere all’opera artisti, designer e printmaker internazionali, che si alterneranno per tutta la durata del festival attraverso residenze e light workshop; il risultato delle attività sarà gradualmente esposto nel corso del festival all’interno della Cavallerizza, arricchendo il percorso di visita; un percorso espositivo che offrirà una panoramica a 360° sulle produzioni artistiche con esperienze provenienti dai cinque continenti, spaziando da talenti emergenti ad autori e autrici riconosciuti in tutto il mondo. Saranno esposti i lavori di: Atelier Bingo, Bebe Books, Anthony Burrill, Čierne Diery, Studio GdB, Graphics flowers shop, Johny Ngbwa, Paint It Black, Print Club Torino, Andrea Serio e Vinicius Libardoni.

Bello, Studio GdB, Vasjen Katro (Baugasm), 5 fra i nomi più influenti nel panorama della comunicazione visiva contemporanea si raccontano, un’opportunità per trarre ispirazione dal lavoro di chi ha usato le tecniche e gli strumenti del visual design per esprimere messaggi di cambiamento, aumentare la consapevolezza del mondo in cui viviamo o come potente mezzo creativo.

Il 12 maggio alle ore 19 Illustrators on stage: una riflessione con artisti illustratori che da sempre fanno parte del network di Graphic Days ® sugli effetti del successo dei corsi online, tra democratizzazione del sapere e uniformità nella ricerca stilistica: Fernando Cobelo, Francesco Poroli, Elisa Seitzinger, Elisa Talentino e Van Orton.

5 appuntamenti musicali: 4 maggio ore 20.00: Taxi 42 - DJ & VJ experience; 6 maggio ore 21.00: CONTROFORMA A/V — Sonambient in collaborazione con High Five Collective (Akasha feat. Exxu); 7 maggio ore 18.00: Outcast Dj Set - Live music; 13 maggio ore 21.00: Tuttonulla AVP - Jack Sapienza & Andrea Dipa - Live music; 14 maggio ore 18.00: Taxi 42 - DJ & VJ experience.

Domenica 14 maggio 2023 dalle ore 10 alle 21 una mostra mercato dedicata a studi, artisti e realtà indipendenti nell’ambito delle arti visive, un ambiente creativo e accogliente in cui acquistare produzioni artigianali di altissima qualità e assistere a performance dimostrative live e attività laboratoriali estemporanee.

Inoltre, anche quest’anno si conferma in calendario l’appuntamento In the city: gli studi di design del territorio apriranno le porte al pubblico proponendo mostre, conferenze ed attività legate alle arti visive e alla contaminazione; una serata in cui i cittadini potranno visitare luoghi normalmente non accessibili ed entrare in contatto con l’ecletticità e la ricchezza della scena torinese del visual design.

Per info: https://www.graphicdays.it/