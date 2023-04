eVISO GO raddoppia con Start: edizione speciale per i 10 anni di Eviso

In occasione dei 10 anni di eVISO torna la passeggiata “eVISO GO” con una edizione speciale alla scoperta di alcuni luoghi inediti della capitale dell'antico Marchesato: l’evento si svolgerà sia sabato 6 che domenica 7 maggio, con partenze dei gruppi dalle ore 14 per raggiungere il centro storico di Saluzzo con una facile camminata di circa due ore, tra sorprese e divertimento.

La eVISO GO nasce nel 2018 come passeggiata alla scoperta dei tesori della antica capitale del Marchesato, con una formula che si è rivelata apprezzata e vincente: in totale relax i partecipanti vengono guidati nel cuore della città alta da speciali ciceroni, con curiosità e piccole "chicche" storiche per conoscerne meglio la storia e tornare ancora più curiosi di scoprirne i segreti. Disseminati lungo il percorso ci sono sorprese e animazioni che coinvolgono grandi e piccoli, e infine degustazioni con i prodotti del territorio che si rivelano da sempre molto apprezzate. Nel tempo oltre ai singoli iscritti, si sono aggiunti molti gruppi famigliari, colleghi di lavoro che hanno formato gruppi e associazioni che hanno deciso di passare insieme una bella giornata primaverile.

Grazie alla collaborazione con START, con il Comune di Saluzzo e con la Fondazione Amleto Bertoni, quest'anno la eVISO GO toccherà alcuni siti normalmente non aperti al pubblico, con visite ancora più uniche e curiose.

La eVISO GO sarà una scelta alternativa alla visita in autonomia o alle visite guidate da prenotarsi presso l'ufficio turistico, con ciceroni che accompagneranno i gruppi in un percorso verso il centro storico, facile e adatto a tutti. Comprese nella passeggiata ci saranno come sempre sorprese e animazioni in collaborazione con associazioni cittadine, e momenti di ristoro e degustazione per rendere la giornata ancora più speciale e piacevole.