Come giocare a Solitario Spider: regole di base e suggerimenti

Il Solitario Spider è una delle varietà più popolari di solitario online. Questo gioco offre ai giocatori diversi livelli di difficoltà, in modo che ognuno possa trovare il gioco perfetto per sé. In questo articolo, ti mostreremo come giocare al Solitario Spider online.

Regole di base del Solitario Spider

Questo tipo di Online Solitario viene giocato con due mazzi di carte. L'obiettivo del gioco è di ordinare tutte le carte in ordine decrescente, dal Re all'Asso, dello stesso seme. Le carte vengono posizionate in dieci colonne sul tavolo, in cui la prima colonna ha una carta scoperta, la seconda ha due carte, la terza ha tre carte e così via. Le carte rimanenti vengono messe da parte per creare un mazzo di carte.

Come giocare a Solitario Spider online