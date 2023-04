Chirurgia del fegato, il Mauriziano diventa ospedale di riferimento nel Paese: qui da tutta Italia per imparare a operare

La Società Italiana di Chirurgia ha identificato l’ospedale Mauriziano di Torino ed il professor Alessandro Ferrero il direttore al quale affidare la Scuola di riferimento nazionale in Chirurgia epatica.



In questi anni la Chirurgia del fegato e delle vie biliari è andata incontro a cambiamenti radicali, sia nel campo tecnico che in quello delle indicazioni. In particolar modo solo recentemente si è diffusa la possibilità di eseguire interventi di resezione epatica estremamente complessi per via mini invasiva, con riduzione delle complicanze e della degenza ospedaliera. Proprio la Chirurgia Generale e Oncologica dell’ospedale Mauriziano di Torino (diretta dal professor Alessandro Ferrero) è leader in Italia in questa metodica, eseguendo oltre il 70% dei casi con tecnica mini invasiva, attraendo pazienti da fuori regione, così come colleghi chirurghi che vogliono perfezionare la loro tecnica.