Davide Minniti nuovo commissario dell'azienda ospedaliera San Luigi di Orbassano

Su proposta dell'Assessore alla Sanità Luigi Icardi, la Giunta regionale ha nominato oggi il commissario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi di Orbassano.

E' il dottor Davide Minniti, 51 anni, attuale direttore sanitario dell'Asl To3. Laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Torino, specializzato in Igiene e Medicina preventiva, vanta una lunga esperienza in strutture ospedaliere del territorio ed è autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali.

L'assessore alla Sanità sottolinea che è stato individuato un commissario dall'elevato profilo professionale, in grado di affrontare al meglio l'incarico in un'Azienda ospedaliera universitaria che è una delle riconosciute eccellenze della sanità regionale.

Parere positivo per la nomina del dottor Minniti è stato espresso dal rettore dell'Università di Torino, professor Stefano Geuna.

La nomina a commissario decorre da lunedì 1° maggio. Il dottor Minniti sostituisce il dottor Francesco Arena, a sua volta nominato commissario dell'Asl di Asti.