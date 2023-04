Viabilità stravolta alla rotonda di via Breglio: caos e code

Che serva pazienza per "affrontare" oggi la rotonda di piazza Baldissera è cosa nota, ma gli automobilisti che transitano nel quartiere si ritrovano oggi con un altro problema legato alla viabilità: quello della nuova mini rotonda di via Breglio.

E' su corso Venezia, via Fossata e via Breglio, accanto al neo passante ferroviario che si avvia verso l'apertura completa nei prossimi giorni, che in questi giorni si è creato un nuovo tappo. Le auto che arrivano da via Breglio e si immettono in corso Venezia rimangono imbottigliate. Quelle che provengono dalla rotonda, invece, si ritrovano davanti un muro d'auto che, provando a svoltare da via Fossata, blocca loro la strada.

Un caos in termini di viabilità. Certo, molto probabilmente la situazione andrà a normalizzarsi con il passare del tempo, ma oggi i residenti di Borgo Vittoria si ritrovano l'ennesimo imbuto. Quello della rotonda di via Breglio.