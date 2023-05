L'11 e 12 maggio Torino celebra le bellezze dei suoi mercati. A giugno restyling per piazza Benefica

Il 12 giugno al via riqualificazione piazza Benefica

Il cronoprogramma

"I lavori - aggiunge l'esponente di giunta - termineranno tra fine luglio ed inizio agosto". Gli interventi inizieranno dall'incrocio su via Susa, per proseguire su via Palmieri. Contestualmente una parte dei banchi verrà spostata temporaneamente per permettere l'esecuzione dei lavori. Modificato in parte il layout del rinnovato mercato di piazza Guala, dove verrà aggiunto lo spazio per otto spuntisti.