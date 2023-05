L'AslTo3 ha un nuovo direttore sanitario: è Barbara Galla, sostituisce Davide Minniti

Classe 1969, medico specialista in Medicina del lavoro e igiene industriale, dal 2000 al 2004 Barbara Galla ha lavorato come medico del lavoro presso l’Azienda ospedaliera CTO-CRF-Maria Adelaide e poi dal 2004 al 2008 nel dipartimento di Prevenzione dell’AslTo4 di Ciriè, per entrare a far parte poi, a partire dal 2009, dell’Asl di Collegno.