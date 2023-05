Cade il numero legale in Sala Rossa per la terza volta in un mese: "Problema politico nella maggioranza di Lo Russo"

Alle 16.30 il Consiglio Comunale di Torino si chiude anticipatamente per la mancanza del numero legale. Ed è la seconda volta di fila, la terza in un mese, che il centrosinistra guidato da Stefano Lo Russo non ha i voti sufficienti per tenere in piedi la seduta. Consiglieri al lavoro e in malattia, insieme ad una distrazione al momento della votazione su una delibera per debiti fuori bilancio, sono stati il mix che hanno fermato i lavori della Sala Rossa appena mezz'ora dopo l'avvio.

Minoranza all'attacco

E l'ennesimo stop al Consiglio Comunale diventa oggetto di scontro tra le due parti dell'aula. "In capigruppo - commenta il numero 1 del M5S Andrea Russi - avevamo deciso di anticipare la discussione sull'adesione del Consiglio comunale all'iniziativa nazionale dei sindaci, sul tema delle registrazioni anagrafiche dei figli omogenitoriali, in programma il 12 maggio a Torino". "Sui temi dei diritti civili, - rincara - è evidente che la maggioranza ha dei problemi perché è la seconda volta che fanno cadere il numero legale". Parole analoghe dal capogruppo di Fratelli d’Italia Giovanni Crosetto: "Il Consiglio Comunale di Torino decide di non esprimersi sulla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali e sul riconoscimento del matrimonio egualitario, togliendo ogni significato all’evento del 12 maggio organizzato da Lo Russo. Alla faccia di “Torino città dei diritti”.

"Rinunciamo al gettone di presenza"

A replicare la capogruppo del Pd Nadia Conticelli, che chiarisce: "Non abbiamo nessun problema sui diritti civili: avevamo due consiglieri ammalati e due via per lavoro". La capigruppo di Sinistra Ecologista Alice Ravinale, insieme alla collega Sara Diena, annuncia di non voler prendere il gettone di presenza: "Non c'è stata seduta e questo non deve ricadare sui cittadini". Gesto analogo da parte di Elena Apollonio di DemoS.

"Problema politico in maggioranza"