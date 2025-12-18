Regione, verso l’approvazione del Piano socio-sanitario 2025-2030

Dopo l’esame di tutti gli emendamenti, si va verso l’approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2025-2030. La votazione finale sul provvedimento e sugli ordini del giorno collegati è prevista per la prossima seduta di lunedì 22 dicembre.

In chiusura di mattinata l’assessore Federico Riboldi ha dichiarato: “Questo piano non è un semplice documento burocratico, ma una bussola che orienterà la sanità piemontese nei prossimi anni. Ringrazio tutta l’Assemblea per il fruttuoso dibattito che ha prodotto un testo condiviso di grande valore. Ho accolto tutti gli emendamenti di maggioranza e molti delle opposizioni perché ritengo che questo atto debba essere responsabilmente congiunto. Un documento atteso da molti anni che garantirà la giusta rotta affinché il sistema sociosanitario piemontese possa contraddistinguersi nel futuro sempre per qualità ed efficienza”.