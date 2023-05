Abbattimento cinghiali, Fissolo: "Serve sostegno ai macelli". Chiavarino replica: "Mattatoio di Torino pronto"

Il Piemonte è la seconda regione per problemi causati all’agricoltura da parte dei cinghiali, con danni stimati in circa 17 milioni di euro nel periodo 2015-2021 e una presenza di circa 30.000 esemplari. Il piano di contenimento regionale chiede di abbatterne ben la metà: di questi 15mila però, ogni anno ne vengono uccisi appena tra i duemila e i tremila.

500 cinghiali al Banco Alimentare

Circa 500 cinghiali sono destinati al Banco Alimentare: vengono inseriti, così, nella filiera alimentare benefica. I macelli convenzionati e operativi in questo senso sono attualmente tre - uno a Piscina nel Pinerolese, uno a San Francesco al Campo nel Canavese e uno ad Oulx. Strutture insufficienti a far fronte al numero di abbattimenti previsti ed eseguiti.

Il mattatoio di Torino

Da qua la proposta del capogruppo comunale dei Moderati Simone Fissolo, discussa questo pomeriggio in commissione, di “sostegno ai pochi macelli operativi”. “Un ampliamento – ha aggiunto - di tali attività consentirebbe anche di aumentare la distribuzione della carne a scopo benefico”, come quella appunto in favore di Banco Alimentare che dona la carne alle famiglie più povere. Una risposta ai problemi, come ha spiegato l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, potrebbe venire dal “Mattatoio di Torino, che potrebbe essere pronto in pochissimo tempo ad operare la macellazione di ungulati e nel contempo a stoccare la carne, prima e dopo, nei frigoriferi che sono molto capienti”.