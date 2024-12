Vandalizzate le lapidi dei partigiani in piazza Baldissera, Diena: "Atto neofascista inaccettabile"

“Troviamo assolutamente inaccettabile l'ennesimo atto vandalico e neofascista perpetrato contro le lapidi dei caduti della Liberazione in piazza Baldissera", ha denunciato Sara Diena, capogruppo di Sinistra Ecologista in Consiglio comunale a Torino. "È confortante però constatare che, come già accaduto in largo Montebello, la società civile ha prontamente reagito, organizzandosi per ripulire e rispondere a questo vile attacco".

"Chi, di fronte al moltiplicarsi di questi episodi, non riconosce una crescente legittimazione e agibilità delle idee antidemocratiche e neofasciste, alimentata da un Governo i cui esponenti rivendicano apertamente una diretta connessione con tali ideologie, non si sorprenda quindi di assistere a scene come questa", ha concluso Diena.