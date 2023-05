Ripple (XRP) e Conflux (CFX) perdono molto, ma Yachtify (YCHT) rimane rialzista mentre gli investitori si lanciano nella prevendita

Il mercato delle criptovalute è estremamente volatile e i prezzi degli asset digitali salgono o scendono rapidamente. Di conseguenza, gli investitori sono costantemente alla ricerca di modi per massimizzare i loro profitti investendo in progetti vincenti.

Ripple (XRP) e Conflux (CFX) sono progetti stellari, ma i recenti eventi hanno fatto crollare i loro prezzi, spingendo gli investitori ad abbandonarli per altri progetti come Yachtify (YCHT), che ha un'utilità equivalente ma offre un maggiore potenziale di crescita.

Ripple (XRP) in tumulto per il caso SEC

Ripple (XRP) sta difendendo da oltre due anni una causa intentata dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Sebbene la causa sia in fase di conclusione, ha avuto un forte impatto sul prezzo di Ripple (XRP).

L'amministratore delegato di Ripple (XRP) Brad Garlinghouse ha recentemente annunciato che la società ha speso oltre 200 milioni di dollari per difendere la causa. Questo ha innescato un'altra tendenza al ribasso dei prezzi di Ripple (XRP).

Nelle ultime 24 ore, il prezzo di Ripple (XRP) è crollato di oltre il 6% e del 15% nell'ultimo mese. Al momento in cui scriviamo, Ripple (XRP) è scambiato a 0,437 dollari, lontano dal suo massimo storico di 3,8419 dollari.

Conflux (CFX) arranca dopo un inizio d'anno brillante

Emersa come concorrente di Polygon, Conflux (CFX) ha avuto un inizio notevole nel 2023, superando la maggior parte del mercato delle criptovalute. Tuttavia, le cose si sono raffreddate per Conflux (CFX), che ora sta lottando sul mercato.

Nelle ultime 24 ore, il prezzo di Conflux (CFX) è crollato di quasi l'8%. Conflux (CFX) è sceso del 13% nell'ultima settimana e del 28% nell'ultimo mese. La tendenza al ribasso ha visto il prezzo di Conflux (CFX) scendere da un massimo di 0,047 dollari a marzo a 0,2705 dollari al momento in cui scriviamo.

La ragione della spirale discendente di Conflux (CFX) è una correzione dei prezzi dopo rapidi guadagni. Tuttavia, con la correzione che si fa sempre più forte ogni giorno che passa, gli investitori di Conflux (CFX) stanno ora comprando su Yachtify.

Yachtify, il miglior investimento in prevendita per il 2023

È insolito che i progetti di prevendita raccolgano molto slancio prima del lancio, ma Yachtify (YCHT) ci è riuscito. Questo perché rompe la barriera d'ingresso nel settore delle imbarcazioni di lusso da oltre 100 miliardi di dollari.

Yachtify cambierà la situazione introducendo la prima piattaforma al mondo di investimento in yacht frazionati, che consentirà agli investitori di acquistare, vendere e noleggiare yacht. Ogni investimento genera un NFT, che viene suddiviso in frazioni su cui gli utenti possono investire. Questi NFT sono suddivisi per imbarcazioni fisiche di lusso.

La proprietà frazionata elimina gli ostacoli all'ingresso, rendendola più accessibile a un pubblico più ampio. Con soli 100 dollari gli investitori possono avere una parte di proprietà di uno yacht. Inoltre, quando queste imbarcazioni vengono affittate, gli investitori ottengono una quota del canone di locazione o di affitto.

La prima fase della prevendita di Yachtify (YCHT) è attualmente in corso e potete partecipare a questo eccellente investimento a partire da 0,10 dollari. Potete ottenere un bonus fino al 30% sul vostro primo acquisto. Molti analisti ritengono che Yachtify possa generare ricavi fino a 50 volte prima del suo debutto completo e più di 100 volte entro il primo anno dal lancio.

