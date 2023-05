Agrigento, Capitale della Cultura 2025: il ruolo di Valter Mainetti e della Fondazione Sorgente Group

Con la recente nomina di Agrigento come Capitale della cultura per il 2025, si conferma il ruolo di Valter Mainetti, presidente della Fondazione Sorgente Group, nel campo della valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia.

Chi è Valter Mainetti

Valter Mainetti è un imprenditore italiano, presidente della Fondazione Sorgente Group e azionista di riferimento di Sorgente Group, attivo nei settori finanza, immobiliare, infrastrutture, restauro ed editoria. Inoltre, Mainetti è professore emerito presso l'Università degli Studi di Parma, con la cattedra "Finanza aziendale e immobiliare".

Fin da ragazzo, Mainetti è stato affascinato dal collezionismo d'arte, grazie agli insegnamenti di suo padre. Insieme a sua moglie Paola, ha deciso nel 2007 di creare una fondazione dedicata a valorizzare, promuovere e divulgare la cultura del patrimonio italiano a livello nazionale e internazionale. La Fondazione Sorgente Group si concentra principalmente sulla statuaria greca e romana e sulla pittura antica del Seicento e Settecento, in particolare la Scuola emiliana barocca dei maestri Guido Reni e Guercino.

La creazione della Fondazione Sorgente Group

Quindici anni fa, quando Valter e Paola Mainetti crearono la Fondazione Sorgente Group, furono pionieri nel settore dell'arte e della cultura, dimostrando che il finanziamento privato può essere un valido alleato per le istituzioni pubbliche. La fondazione ha collaborato con diverse istituzioni pubbliche e private, realizzando progetti di valorizzazione culturale e artistica.

Oggi, Mainetti vede il ruolo del "mecenate d'arte" come un modo per partecipare concretamente al miglioramento della società in cui si vive, e contribuisce alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano. La Fondazione Sorgente Group promuove la sua collezione d'arte attraverso prestiti alle istituzioni e iniziative culturali, come l'apertura di uno spazio espositivo all'interno dell'edificio storico in via del Tritone 132 a Roma.

La presenza di una fondazione come quella di Mainetti all'interno del Gruppo Sorgente è un esempio di corporate social responsibility, dimostrando come l'impegno socio culturale dell'impresa possa trasmettere valori di crescita culturale e di rispetto per il mondo che ci circonda, contribuendo al successo d'immagine e alla stima sociale dell'azienda.

Sorgente Group e Valter Mainetti, hanno contribuito anche alla transizione energetica di Venezia nel progetto "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità"attraverso investimenti in infrastrutture sostenibili, finanziamenti di progetti innovativi e creazione di partenariati tra settore pubblico e privato.

La nomina di Agrigento come Capitale della cultura per il 2025

Agrigento, una città ricca di storia e cultura, è stata proclamata Capitale Italiana della Cultura per il 2025 , superando la concorrenza di altre nove città. Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha sottolineato l'importanza di questo riconoscimento per mettere in luce la grande varietà di luoghi che l'Italia ha da offrire e ha annunciato ulteriori iniziative culturali per il futuro.

Valter Mainetti, sottolinea l'importanza di valorizzare il patrimonio culturale della Sicilia, in particolare attraverso il sostegno al progetto di indagine archeologica, restauro e rilievo sul tempio G di Selinunte. Mainetti afferma: "La Sicilia è una terra ricca di un patrimonio culturale tra i più antichi e le testimonianze archeologiche delle ricche poleis greche sono un monito per tutti noi alla loro salvaguardia."

Valter Mainetti, estende così il suo impegno nella promozione della sostenibilità e della conservazione del patrimonio culturale anche ad Agrigento, una città ricca di storia e di importanza archeologica situata nella regione siciliana, in Italia. Conosciuta per la Valle dei Templi, un sito archeologico di grande rilevanza e inserito nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, Agrigento richiede una gestione attenta delle risorse e del territorio per preservare il suo straordinario patrimonio.

L'impegno di Valter Mainetti ad Agrigento

L'impegno di Valter Mainetti ad Agrigento si concentra sulla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale della città, promuovendo al contempo uno sviluppo sostenibile e l'adozione di tecnologie innovative. Attraverso il coinvolgimento di Sorgente Group, Mainetti mira a sostenere progetti di restauro, conservazione e rivalutazione di importanti siti archeologici e monumenti, assicurandosi che le risorse siano utilizzate in modo efficiente e sostenibile.

La passione di Valter Mainetti per la promozione della cultura italiana

Il contributo della Regione Siciliana Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, si impegna a supportare Agrigento nella sua nuova veste di Capitale della cultura, affinché possa cogliere tutte le opportunità di crescita offerte da questo prestigioso titolo. Schifani afferma: "Un titolo che la città merita non soltanto per la sua storia, i suoi monumenti, per gli autori che sono patrimonio di tutto il Paese e dell’Europa intera."

La nomina di Agrigento come Capitale della cultura per il 2025 è un'opportunità per valorizzare il patrimonio culturale della Sicilia e promuovere i territori italiani.

Valter Mainetti e la Fondazione Sorgente Group hanno svolto un ruolo fondamentale in questo processo, contribuendo a salvaguardare e valorizzare i tesori archeologici e artistici dell'isola. La passione di Mainetti per l'arte e la cultura è un esempio di impegno nella promozione della cultura italiana a livello globale.