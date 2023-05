Cosa è la parità di genere e perché è importante all’interno delle imprese

Sgravio contributivo pari all’1% sulla generalità dei lavoratori dipendenti, entro il limite massimo di 50.000 euro annui; Incremento dell’interesse da parte degli investitori; Incremento della capacità di produrre un maggior valore economico; Coinvolgimento delle Persone e maggior senso di appartenenza con un conseguente aumento del benessere organizzativo e della retention del Personale; Punteggio premiale per la concessione di aiuti di stato e/o finanziamenti pubblici in genere; Miglior posizionamento in graduatoria nei bandi di gara per l’acquisizione di servizi e forniture; Maggiore capacità creativa e di innovazione.