La Camera di Commercio "attraversa lo specchio" al Salone del Libro 2023

La Camera di commercio di Torino attraverserà lo specchio dal 18 al 22 maggio in occasione della 35ª edizione del Salone del Libro, nell’area BookLab del Padiglione 2.

Spazio ai temi dell’editoria, delle professioni del libro, dell’alternanza tra scuola e lavoro e della formazione grazie ad un ricco calendario di convegni e appuntamenti, oltre che alle interviste in programma nello studio radiotelevisivo Future Channel, realizzato in collaborazione con Salesiani Piemonte, AGS per il Territorio, Rete 7 e da quest’anno anche Radio GRP.

Gli appuntamenti alla Sala BookLab pad II area Bookstock

Giovedì 18 maggio 2023

Ore 10:45 -12:00

MATOSTO® - Marchi Torinesi nella STOria: quando progetti e sentimenti, speranze ed ambizioni, diventano un successo!

Ore 13:15 - 15:15

I numeri dell’editoria in Piemonte e come nasce un libro, in collaborazione con la Scuola Holden. L’economia del libro in Piemonte, la dimensione economica della filiera, il numero di occupati e le potenzialità offerte da questo settore. E a seguire, come nasce un libro: da una piccola idea agli scaffali delle librerie.

Ore 16:30 - 17:30

Il design per l’editoria: un connubio vincente! La cultura del progetto al servizio dell’editoria quale strumento per favorire: audience engagement, nuovi modelli di business e internazionalizzazione. Conversazioni tra designer e case editrici per raccontare progetti di sperimentazione tra cultura visiva contemporanea e nuovi linguaggi.

Venerdì 19 maggio 2023

Ore 12.00 – 13.00

Moneta: le origini e il futuro fra criptovalute e monete digitali. L'evoluzione nel tempo della moneta e gli impatti della digitalizzazione sugli strumenti di pagamento. Verranno introdotte le caratteristiche delle criptovalute, e si spiegherà in modo semplice l’ipotesi di moneta digitale emessa dalle banche centrali (Central Bank Digital Currency - CBDC), utilizzabile da famiglie e imprese per i pagamenti al dettaglio. A conclusione gli studenti si cimenteranno in un avvincente edu-quiz multimediale.

Ore 16.30 – 17.30

Intrecci di vite: Premio eno-letterario Vermentino. Nel contesto della più grande fiera dell’editoria italiana, sarà raccontato l’incontro tra letteratura e mondo vitivinicolo nella presentazione della 7a edizione del Premio, il cui bando di partecipazione sarà aperto sino al prossimo 30 giugno. All’evento saranno presenti, oltre ai partner territoriali e ai produttori vitivinicoli, anche alcuni autori ed editori finalisti delle diverse edizioni, che avranno modo di portare la loro testimonianza e di parlare della loro professione legata al mondo della scrittura e dell’editoria. In collaborazione con la Camera di commercio di Sassari.

Ore 17.45 – 18.45

Torino Publishing Fair. Presentazione della seconda edizione della Torino Publishing Fair, convention organizzata interamente ed esclusivamente per la filiera editoriale sul territorio italiano. La TPF, che si terrà a novembre 2023, è volta a promuovere il business tra imprese, fornire aggiornamenti sulle tendenze del mercato mondiale, costruire relazioni internazionali, e offrire formazione su un settore sempre in grande movimento.

Lunedì 22 maggio 2023

Ore 12.00 – 13.00

