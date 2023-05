Il Museo d'Arte Urbana e la Circoscrizione 6 inaugurano la prima 'panchina ambientale'

Nella Circoscrizione 6, grazie alla partnership con il Museo d'Arte Urbana, nei giardini di via San Benigno, di fronte al centro civico, è stata inaugurata la prima 'panchina ambientale'. Realizzata dall'artista Vito Navolio, è il primo passo di un progetto che intende portare alla creazione di una panchina tematica in ogni quartiere della Circoscrizione.

Il tema affrontato nella prima opera è la tutela Marina e i danni ambientali dovuti ai rifiuti presenti nell'acqua e negli oceani. “Il museo di arte urbana, nell’ambito di una collaborazione ormai pluriennale con la Circoscrizione 6, che si è sviluppata in tutti i quartieri con progetti di arte pubblica e partecipata che hanno previsto confronto e condivisione con i cittadini, ha volentieri collaborato a questa iniziativa, che intende sensibilizzare le persone su tematiche sociali e civili attraverso l’arte e il colore”, ha spiegato Edoardo di Mauro, direttore del Mau.

“Ringraziamo il Mau per la collaborazione, questo un progetto finanziato sulle linee guida della Circoscrizione che si dimostra sempre più attenta alle tematiche ambientali. Questa per noi non è solo un’installazione artistica, ma uno strumento di comunicazione è sensibilizzazione per la nostra cittadinanza”, hanno detto Valerio Lomanto, Presidente della Sesta Circoscrizione, e Giulia Zaccaro, coordinatrice ambiente, verde ed ecologia.