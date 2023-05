Al Salone del Libro si parla anche di (prima e dopo il) Covid

Al Salone del libro si parla anche di coronavirus. A partire dalla presentazione del libro "In covidtime: prima e dopo. Setting e trasformazioni in situazioni di ascolto e di cura" (a cura di Sofia Massia, Antonella Anichini, Pia Massaglia, Ed. Kemet 2021), che raccoglie contributi di clinici e professionisti del territorio piemontese.

Esperti impegnati ad affrontare bisogni, angosce e difficoltà di bambini/ragazzi e famiglie, già precedenti ma esasperati dall’emergenza sanitaria determinata dal Covid, i relatori illustrano il disagio emotivo e la sofferenza psichica oggi dilaganti in età evolutiva.

Vengono proposte progettualità di promozione della salute mentale, svolte in sinergia tra sanità, scuola e privato sociale, per ricostituire una comunità educante, in grado di alimentare la speranza nelle nuove generazioni.

L'appuntamento è lunedì 22 maggio, dalle ore 13 alle 14, in Sala Arancio, Corridoio centrale Padiglione 2.