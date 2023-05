Oltre 6,5 milioni per salvare le "lose" di via Po: "Al momento non abbiamo tutti i soldi"

"Salvare" tutte le lose di via Po costerebbe oltre sei milioni e mezzo ed al momento il Comune non ha i soldi per preservare interamente la storica pavimentazione. A confermarlo l'assessore alla Viabilità Chiara Foglietta, rispondendo a tre interpellanze presentate dei consiglieri Paola Ambrogio (FdI), Tea Castiglione (M5S) e Angelo Catanzaro (Pd).

Foglietta in Sala Rossa ha parlato del cantiere che interessa l'asse da piazza Castello a via Po, dove è previsto il rifacimento dei binari, fogne e acquedotti. Lavori che impegneranno l'importante strada del centro per oltre un anno e mezzo, fino all'autunno 2024.