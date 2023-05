Cena spaziale all'Areoclub per sostenere l'Ospedale Infantile Regina Margherita

I Presidenti dei Lions Club del Distretto 108Ia1 nel centenario dell’aeronautica militare, a 60 anni dal lancio della prima donna nello spazio, nel ventennale della nascita di Altec, organizzano la cena a scopo benefico "Il valore della vita”. L'evento si terrà mercoledì 31 maggio alle ore 19.30, con concerto presso l’Aeroclub Torino, Campo Volo di Collegno.

La serata unisce due eccellenze del territorio torinese, la Medicina e Lo Spazio.

Durante l’evento, sarà raccontato il percorso storico che ha portato la Cardiochirurgia degli anni ’50-’60 con i primi trapianti di cuore, all’evoluzione della tecnologia medica con la chirurgia robotica da remoto a cui ha contribuito non poco la realtà dei fratelli Judica Cordiglia e i nuovi programmi spaziali di Thales Alenia Space e Altec.

La cena è finalizzata alla raccolta fondi per l’Ospedale Infantile Regina Margherita al fine di contribuire all’assistenza logistica e di supporto alle famiglie dei bambini cardiopatici di lunga degenza presso il reparto del dr. Carlo Pace Napoleone seguite dall’Associazione degli Amici dei Bambini Cardiopatici e alla realizzazione di una Biobanca Pediatrica a cura della prof.ssa Franca Fagioli della Divisione di Oncoematologia Pediatrica.

A esibirsi sarà la Turin Metropolitan Orchestra diretta da Flavio Mattea con la voce solista Lucky, con brani di De André per la prima volta accompagnati da un’orchestra sinfonica e musiche da film.

Il momento conviviale prevederà la Cena Spaziale curata dal giornalista e g-astronauta Maurizio Maschio.

Saranno esposti modelli aerospaziali della collezione privata di Annibale Renato Rega, per alcuni dei quali ha lavorato German Impache, il modellista che ha collaborato con George Lucas alla realizzazione di astronavi e droidi presenti nel film "La minaccia fantasma" e sequel della saga cinematografica "Star Wars". Presenzierà alla serata anche il Gruppo Storico Militare Vittorio Amedeo II.

Ci sarà anche un’esposizione di space food con l’acqua delle missioni spaziali SMAT.

La prenotazione della cena deve avvenire entro il 25 maggio per email all'indirizzo: carmen.fiorella@libero.it e al numero 348 3810939; L’offerta minima per la serata è di 30€ e i dati per fare il bonifico i seguenti:

Intestato a: Lions Club To Stupinigi - causale 31maggio; IBAN IT7400503401000000000015667