Un uomo è stato fermato dai carabinieri mentre fuggiva con la refurtiva dopo un furto in un appartamento di Castellamonte, in frazione Spineto. Il blitz dei militari è scattato dopo che un cittadino aveva telefonato al 112 per denunciare il furto in atto.

I carabinieri sono intervenuti con varie pattuglie, immediatamente confluite presso l’abitazione. Una di queste è riuscita a fermare il topo d'appartamento mentre fuggiva nei prati. Tutta la refurtiva è stata recuperata.