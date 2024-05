I "vassalli" di Alessandro Barbero all'assalto del firmacopie al Salone del Libro.

Centinaia di fan si sono incolonnati pazientemente all'interno dell'Oval sia per assistere al suo intervento La storia immaginaria.

Il professore oggi aveva tuttavia una buona concorrenza, lunghe code anche per gli incontri con Giovanni Allevi e con Salman Rushdie e Roberto Saviano.

Il tutto in attesa di vedere il boom di pubblico per Zerocalcare che questa mattina ha chiuso la prima tranche di ticket per assistere all'incontro di domani, i visitatori potranno ancora prendere il biglietto domani mattina allo stand della Bao Publishing.