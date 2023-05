Una roulotte sul tetto del Lingotto apre la tre giorni di incontri e laboratori organizzata da Pinacoteca Agnelli

A Little Fun Palace. E' il nuovo programma di performance, workshop e lettura realizzate da Office for a Human Theatre e organizzate dalla Pinacoteca Agnelli sulla Pista 500.

Una rassegna concentrata che si svolgerà venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio sul tetto del Lingotto.

L'iniziativa coinvolgerà in diversi appuntamenti figure provenienti dall’ambito dell’accademia, della performance e della musica contemporanea.



Durante i tre giorni, la roulotte di Little Fun Palace si muove sulla Pista 500 trasformandola in un luogo di aggregazione e in un forum mobile all'aperto. Performance, talk, concerti, workshop, letture, pic-nic e cinema sotto le stelle compongono un programma a più voci sugli immaginari legati allo sciopero nell'arte e all'eredità del Lingotto. Parole come resistenza e rivendicazione si legano alla volontà di far sentire la propria voce agendo nello spazio pubblico attraverso un corpo individuale e collettivo. Il public programme coincide con il festeggiamento del primo anno di apertura al pubblico della Pista 500.

I protagonisti coinvolti sono: Annamaria Ajmone, Nanni Balestrini / Nicolò Porcelluzzi, Giulia Crispiani & Coro delle Mondine di Novi, Silvia Bottiroli & Giorgia Ohanesian Nardin, Dominique Gonzalez-Foerster, Sofia Jernberg, Marie Moïse, Harun Morrison, Edoardo Mozzanega, Luisa Passerini, Ettore Scola, Ula Sickle.

Per info e programma: https://www.pinacoteca-<wbr></wbr>agnelli.it