Vacanza nelle Maldive del Salento: tutte le informazioni da conoscere

Le Maldive del Salento sono una magnifica zona della Puglia che si estende nella zona compresa tra Lido Marini e Pescoluse, toccando anche Torre Pali. Qui è possibile ammirare alcune delle spiagge del Salento più accoglienti e affascinanti, complice un mare dalle acque turchesi che regala paesaggi da cartolina. Se ancora non si è presa alcuna decisione sul posto in cui passare le vacanze estive, ecco che le Maldive del Salento rappresentano la soluzione ideale, approfittando della bellezza del mar Ionio, con i suoi colori e la sua straordinaria limpidezza.

Perché visitare le Maldive del Salento

È in costante aumento il numero di turisti, italiani e non solo, che decidono di visitare le Maldive del Salento per le proprie vacanze, estive e non solo. Non sono certo poco rilevanti, d’altro canto, i riconoscimenti della Bandiera Blu e delle tre Vele di Legambiente. Ma dove si trovano di preciso le Maldive del Salento? Come si è detto, stiamo parlando del versante ionico della Puglia, a breve distanza da Santa Maria di Leuca, ma anche da una località decisamente turistica come Gallipoli. Le spiagge delle Maldive del Salento si sviluppano lungo il litorale compreso tra Torre Vado e Torre Pali.

Il paesaggio

Uno degli elementi caratteristici del paesaggio è la macchia mediterranea, vera protagonista del territorio. Le dune sono peculiari, invece, dell’entro terra. Il litorale è formato da sabbia bianca e fine, molto apprezzata anche dai bambini. La sensazione è di non trovarsi in Italia ma in qualche località esotica, con il mare che appare spettacolare nei suoi colori più sorprendenti e fondali che meritano di essere esplorati in tutti i loro misteri. Ma ci sono anche un sacco di altri motivi per i quali vale la pena di scegliere le Maldive del Salento come meta per le vacanze : per esempio la possibilità di assaggiare i sapori della tradizione culinaria locale, ma anche le tante sagre che si svolgono nei dintorni nelle sere estive.

Le spiagge

È di circa 6 chilometri la lunghezza complessiva del tratto di costa che viene identificato dal nome di Maldive del Salento. La spiaggia forse più famosa è quella di Pescoluse, che si caratterizza per una sabbia molto fine e di colore bianco, lambita dal turchese del mare. La spiaggia fa parte del territorio comunale di Salve, in provincia di Lecce, e offre diversi punti di interesse anche nei dintorni: per esempio le grotte carsiche, ma anche i resti risalenti al periodo preistorico. Per gli amanti del mare, poi, ci sono proposte per tutti i gusti, con aree libere e senza stabilimenti, che conservano la propria natura selvaggia, ma anche spiagge munite di tutti i comfort, ideali soprattutto per le famiglie con bambini.

La piccola spiaggia di Torre Vado

Merita di essere vista anche la piccola spiaggia di Torre Vado, con una baia deliziosa; si tratta, per altro, della sola spiaggia di sabbia che offre una vista sulla deliziosa Pescoluse. È possibile raggiungerla in maniera davvero semplice, complice la vicinanza con il piccolo porto del paese. Si nuota in un mare dal colore turchese e con un piacevole fondale sabbioso. Non meno affascinante è la spiaggia di fine sabbia bianca di Torre Pali: qui i servizi sono pochi, ma è proprio per questo motivo che il suo aspetto quasi selvatico si è mantenuto inalterato. Da scoprire, fra gli altri posti, l’Isola della Fanciulla, che è situata di fronte alla spiaggia e che può essere raggiunta a nuoto.

I lidi migliori per una giornata in spiaggia

Il Lido Maldive del Salento, che è quello da cui il nome del litorale ha origine, è situato a Pescoluse. Non tutti sanno, infatti, che la denominazione di Maldive del Salento deriva da una spiaggia privata che appartiene a un imprenditore locale, Vito Vergine, e che si trova fra Pescoluse e Torre Pali. Vengono messi a disposizione dei bagnanti tutti i servizi, dal noleggio del pedalò al bar, passando per il ristorante; garantisce la piena accessibilità da parte delle persone disabili ed è raggiungibile con facilità. Da non dimenticare, infine, la spiaggia meravigliosa di Lido Marini, ideale anche in virtù del diretto accesso dalla litoranea. Qui è molto praticato lo snorkeling.