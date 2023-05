Nuovo ospedale di Ivrea, Icardi: "Stilata la graduatoria tecnica dei siti"

"In relazione alla collocazione del nuovo Ospedale di Ivrea, a valle dello studio commissionato dalla Regione è stata stilata una graduatoria di siti preferibili in base ad una serie di parametri tecnici. Sono stati effettuati ulteriori approfondimenti soprattutto di carattere idrogeologico portati a termine dai competenti uffici regionali": così l'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi in risposta all'interrogazione sulla definizione del sito del nuovo ospedale di Ivrea..

"Sulla base degli approfondimenti richiesti e preso atto degli avvicendamenti intercorsi tra gli amministratori locali interessati, si procederà a convocare specifici incontri con l’Asl To4 per individuare l'iter finalizzato alla localizzazione condivisa con il territorio", ha concluso Icardi.

"Prendiamo atto con favore che sono terminate le verifiche tecniche relative ai vari siti candidati ad ospitare il nuovo ospedale di Ivrea, che a breve l’assessore Icardi incontrerà AslTO4 e i sindaci del territorio per definire una “localizzazione condivisa”. Dopo tanto tempo sprecato stiamo forse, seppur faticosamente, arrivando al primo concreto passo. Ora bisogna recuperare il ritardo accumulato e andare avanti con determinazione senza alimentare altre sterili contrapposizioni tra territori", ha dichiarato il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta. "In ogni caso saranno necessari anni per vedere i primi risultati e nell’attesa occorre occuparsi dell’attuale ospedale, che ha bisogno di interventi manutentivi (i cantieri Piano Arcuri e Pnrr finalmente sono partiti) e deve essere dotato delle migliori tecnologie".