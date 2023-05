Il maltempo torna a colpire: nubifragio trasforma le strade di Rivoli in fiumi. A Torino Murazzi di nuovo chiusi

Le previsioni meteo lo avevano detto: dal pomeriggio di mercoledì possibilità di nuove piogge e ritorno del maltempo. Detto fatto. Da stasera torna l'allerta arancione su molte zone della provincia di Torino e dal pomeriggio di oggi, 24 maggio, un improvviso nubifragio ha trasformato le strade di Rivoli in fiumi.

Le strade trasformate in fiumi

In pochi minuti è diventato un'impresa per le vetture circolare sulle strade, prendere la tangenziale o dirigersi in direzione autostrada. Le auto, come dimostrano le foto che corredano queste righe, si sono trovate a viaggiare in mezzo ad autentiche nuvole d'acqua, con seri rischi per la circolazione e l'incolumità delle persone a bordo. E in tangenziale si sono rapidamente formate lunghissime code, con problemi segnalati anche a Cascine Vica e a Collegno.

E ora ritorna di nuovo la paura

Al momento, invece, non si segnalano rovesci in cintura sud, tra Moncalieri e Nichelino, ma il cielo non promette nulla di buono, ma poi dalle 18.30 ha iniziato a piovere un pò dappertutto nel Torinese. E torna la paura, dopo il lungo weekend contrassegnato dalla pioggia e dal maltempo.

Dopo una sospensione precautelare della linea ferroviaria internazionale Torino-Modane, la circolazione è ripresa dopo due ore, nella tratta tra Collegno e Avigliana. A Collegno allagata anche la rotonda a ridosso all'uscita della tangenziale. Nel tardo pomeriggio, a causa del maltempo, deciso che fino a domani mattina la ferrovia SfmA Torino-Ceres sarà sospesa e gestita con autobus. Le corse 201 (partenza da Germagnano alle ore 6.20) e 212 (partenza da Ceres ore 6.44) saranno effettuate da bus sostitutivi.

A Torino Murazzi di nuovo chiusi

Su Torino è tornata la pioggia. Si prevedono fenomeni intensi ma di breve durata. Le precipitazioni, a partire dalla notte, causeranno innalzamenti del livello idrometrico dei fiumi. Per questo ragione la Protezione Civile e la Polizia Municipale di Torino hanno disposto nuove attività di vigilanza e monitoraggio con particolare attenzione alle zone di collina e alle sponde fluviali dove, lo ricordiamo, i percorsi ciclopedonali sono interdetti già dal fine settimana. Restano sospese anche le attività sul fiume.

In via precauzionale sarà nuovamente impedito l’accesso ai Murazzi a partire da questa sera. Alle cittadine e ai cittadini è raccomandata prudenza, specie nelle zone più vicine ai corsi d'acqua, con l'invito a contattare il numero unico di emergenza 112 qualora dovessero ravvisare condizioni di pericolo.

Da domani riapre la sala operativa della Protezione civile

In seguito al bollettino di Arpa Piemonte che dispone allerta arancione nelle valli Orco, Lanzo, Susa, Sangone, Chisone, Pellice e Po in seguito ai rovesci e temporali localmente anche molto forti, associati a grandinate e forti raffiche di vento, previsti dalla serata, il presidente Alberto Cirio e l’assessore Marco Gabusi comunicano che in via precauzionale la Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sarà aperta domani dalle ore 8 alle 24 per monitorare la situazione idrogeologica del territorio.