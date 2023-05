Nel tiro alla fune delle criptovalute, TMS Network (TMSN) decima completamente Polkadot (DOT) e Aave (AAVE)b

TMS Network (TMSN) ha raggiunto un guadagno di token del 2000% nonostante sia solo nella fase 4 del suo evento di prevendita e sta stupendo la comunità crittografica. Il suo slancio inarrestabile ha già raccolto 6 milioni di dollari in finanziamenti di avviamento, decimando completamente concorrenti come Polkadot (DOT) e Aave (AAVE).

Questo articolo illustra le basi di ciascuna piattaforma e spiega perché TMS Network (TMSN) è un investimento migliore di Polkadot (DOT) e Aave (AAVE).

Polkadot (DOT)

L'idea delle piattaforme decentralizzate interoperabili è quella di facilitare ecosistemi scalabili ed efficienti interconnettendo le reti. Polkadot (DOT) è un solido esempio, che utilizza un algoritmo di consenso proof-of-stake (PoS) per i trasferimenti cross-blockchain di diversi asset e una funzione nota come parachain.

L'obiettivo di Polkadot (DOT) è quello di abbattere le barriere dell'ecosistema blockchain, consentendo la comunicazione tra reti senza intermediari. Ma a differenza di TMS Network (TMSN), con una crescita senza precedenti, il valore del token Polkadot (DOT) fatica a mantenersi.

Il prezzo di Polkadot (DOT) ha continuato a mostrare un sentimento ribassista, perdendo il 10,35% del suo valore nelle ultime settimane. L'ultimo massimo storico del token Polkadot (DOT) (54,98-90,33%) è stato raggiunto nel novembre 2021, e attualmente viene scambiato a 5,32 dollari.

Il calo di valore di Polkadot (DOT) potrebbe in realtà essere collegato alle accuse di plagio di una tesi di dottorato nei confronti del fondatore, Gavin Wood. Questo ha portato alla sfiducia degli investitori e a una perdita di fiducia generale nella comunità di Polkadot (DOT).

Aave (AAVE)

Come piattaforma di criptovalute che automatizza i processi con contratti intelligenti, Aave (AAVE) mira a creare un mercato dei prestiti decentralizzato.

Aave (AAVE) è specializzata in prestiti sovracollateralizzati in cui gli utenti depositano monete di valore superiore all'importo che vogliono prendere in prestito. Il token nativo di Aave (AAVE) consente agli utenti di effettuare scommesse e scambi sulle borse.

Tuttavia, le cose sono precipitate per Aave (AAVE) quando FTX, una borsa centralizzata di criptovalute specializzata in derivati, è crollata nel 2022. Ha innescato notevoli problemi di liquidità, causando un crollo del mercato in cui molte app di prestito erano esposte a FTX.

Aave (AAVE) è stata scambiata a circa 158 dollari nella prima settimana di maggio 2022, ma è scesa di oltre il 50% nella sua performance anno su anno dopo il crollo.

Sebbene il prezzo di Aave (AAVE) sia rimasto instabile di recente, il token è attualmente disponibile a 64,51 dollari. Anche la riduzione dell'attività di rete potrebbe aver contribuito alla caduta di Aave (AAVE).

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è un innovativo exchange decentralizzato (DEX) che mira a migliorare l'accessibilità al trading senza bisogno di mediatori.

TMS Network (TMSN) fornisce agli utenti un trading a bassa latenza, offrendo transazioni veloci ed efficienti. Creando una piattaforma sicura e universale che copre criptovalute, azioni, CFD, futures e forex, intende anche ridurre drasticamente i costi per i suoi trader.

La gestione del portafoglio senza deposito e la condivisione delle commissioni sono altri esempi di funzionalità avanzate ed esemplari. In combinazione con opzioni pratiche come l'aggregazione dei prezzi e le lezioni di trading, TMS Network (TMSN) si distingue davvero.

Per gli investitori in cerca di guadagni incredibili, gli aumenti del 2000% di TMS Network (TMSN) potrebbero rafforzare il loro portafoglio di criptovalute. È chiaro che TMS Network (TMSN) sta diventando sempre più l'investimento ideale, a differenza di Polkadot (DOT) e Aave (AAVE).

Gli investitori in token di TMS Network (TMSN) potranno inoltre beneficiare di transazioni a basso costo, premi di puntata, diritti di voto e bonus esclusivi. Nella sua fase 4 di prevendita, l'asset virtuale ha già raccolto 6 milioni di dollari di finanziamenti iniziali e viene scambiato a 0,093 dollari.

Comprensibilmente, il mondo delle criptovalute sta diventando sempre più ottimista sul potenziale di TMS Network (TMSN) per le sue eccellenti caratteristiche e gli esperti del settore prevedono una crescita del valore di 100 volte prima di pranzo.

Conclusioni

Il potenziale di crescita e la performance dei token TMS Network (TMSN) hanno stupito il mondo delle criptovalute. Si trova solo nella quarta fase di prevendita, con 6 milioni di dollari già raccolti e un aumento del valore di oltre il 2000%.

Sebbene Polkadot (DOT) e Aave (AAVE) siano progetti degni di nota, TMS Network (TMSN) è la piattaforma di trading di prossima generazione da tenere d'occhio. Grazie al suo ecosistema veloce, sicuro ed efficiente e all'interfaccia user-friendly, la comunità delle criptovalute è entusiasta.

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/TMSNetworkIO

Twitter: https://twitter.com/tmsnetwork_io