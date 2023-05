Come scegliere la prima moto? 5 utili consigli

Con l’aiuto di Motosound, famoso punto vendita di scarichi sportivi, rispondiamo a una domanda molto ricorrente tra i neofiti: come scegliere la prima moto?

D’altronde, la risposta è meno scontata di quanto si possa immaginare. E’ necessario prendere in considerazione criteri specifici, e diversi da quelli che coinvolgono un secondo o un terzo acquisto. E’ bene anche prendere alcuni peculiari accorgimenti, i quali riducono per quanto possibile il margine di errore.

Nella guida che segue forniremo qualche consiglio utile e, in conclusione, introdurremo proprio all’offerta di Motosound .

Un vademecum per scegliere la prima moto

Come si evince dall’incipit, scegliere la prima moto è tutt’altro che facile. Sulle prime, infatti, mancano le competenze necessarie non solo a valutare il mezzo, ma anche a passare in rassegna le proprie esigenze. Nella maggior parte dei casi, si ha solo un’idea vaga di cosa si vuole e di cosa si necessita. Dunque, commettere errori è davvero semplice, con tutto ciò che ne consegue per la qualità dell’acquisto.

Dunque, vale la pena fornire qualche consiglio pratico. Ecco una lista.

Non puntare subito alla moto dei propri sogni . Acquistare la moto dei propri sogni, ovvero interpretare le proprie esigenze e i propri desideri per poi calarli nella realtà di un’offerta comunque ricca, è difficile anche dopo anni e anni di esperienza. Dunque, per il primo acquisto, è bene volare più basso. E’ bene puntare a una moto che semplicemente piace , e che risulta adatta alle proprie caratteristiche.

Valutare il budget. La possibilità di spesa è il criterio più importante, in quanto nel mercato si apprezza una enorme eterogeneità in fatto di prezzi. Dunque, prima di partire alla ricerca, è bene avere chiaro in mente quanto si può spendere.

Non escludere l’opzione usata . Se il budget non è alto, è utile valutare l’opzione usato. E’ utile anche per permettersi il lusso di sbagliare, o di acquistare una moto di “transizione”, ovvero che piace ma che risulta ancora lontana dal prototipo dei propri sogni.

Guardare al peso e alle dimensioni . La “fisicità” della moto è il secondo criterio più importante. Ovviamente, non esiste una moto troppo grande e troppo pesante, ma tutto va rapportato alle proprie caratteristiche. Dunque è necessario guardare a peso e dimensione, magari facendosi consigliare dal venditore per azzeccare il match, per capire fin dove ci si può spingere.

Farsi aiutare . Infine, è bene farsi assistere nella valutazione e nella selezione. Da soli, è impossibile azzeccare l’acquisto.

Acquistare e modificare… Perché no?

Posto che acquistare a primo colpo la moto dei propri sogni è complicato, si può sempre procedere con un modello che comunque incontra il proprio apprezzamento e lavorarci su. Come? Semplice, con il soft tuning. Con questa espressione si intende l’arte di modificare un veicolo, di sostituire componenti, senza però stravolgerne l’impianto. Spesso e volentieri si parte dalla marmitta sportiva, che apporta alcuni vantaggi rispetto ai modelli di serie.

Tanto per cominciare è in genere più “bella”, esprime una personalità marcata, un design più ricercato, allorché afferente agli stili più svariati.

Si segnala poi un grande impatto sulle prestazioni: i gas scorrono più velocemente, il consumo di carburante è ottimizzato. Le differenze si notano in tutte le fasi di guida, ma soprattutto una volta giunti negli alti regimi.

Le marmitte sportive incidono anche sul sound che la moto produce. Esso si fa più aggressivo e simile a quello delle moto da corsa. Si fa anche più alto, ma può rimanere comunque entro i limiti di legge, se si acquista una versione dotata di DB Killer (una sorta di silenziatore aggiuntivo che garantisce l’omologazione per uso stradale).

Cosa offre Motosound

Acquistare marmitte sportive è semplice, e d’altronde il mercato è molto florido. Acquistare marmitte sportive di qualità e adatte alle proprie esigenze non lo è affatto. Lì fuori è pieno di venditori, alcuni dei quali sono mediocri e poco trasparenti.

Tanto vale tagliare la testa al toro e puntare a quello che si configura già ora come il riferimento per gli amanti della moto che vogliano procedere con il soft tuning: Motosound, per l’appunto.

Motosound è un progetto nato da appassionati di moto, in grado di interloquire dunque con altri appassionati. Lo si evince dalla qualità del servizio di assistenza, che è di gran lunga superiore alla media. Non di rado si trasforma in vera e propria consulenza: il cliente viene preso per mani e portato al migliore acquisto possibile.

L’offerta di Motosound è eccezionale. Si trovano marmitte per ogni moto e per ogni esigenza: sound, estetica, prestazioni… Fa riferimento ai migliori brand in circolazione, come Capristo, Exhaust, Arrow.

Sullo sfondo, un approccio ai prezzi equilibrato, valorizzato da una buona attitudine alle promozioni. Per esempio, se l’ordine supera i 349 euro la spedizione è gratis.