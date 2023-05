All'ippodromo di Vinovo una domenica tra cavalli e moda

Non solo trotto all'Ippodromo di Vinovo, ma in fondo è una piacevole conferma. Perché l'impianto torinese è da sempre vissuta come un vero punto di aggregazione e succederà di nuovo domenica 4 giugno con la prima riunione del mese che sarà anche l'ultima con orario pomeridiano.

In mezzo alle corse, di ottimo valore complessivo, torna uno degli eventi collaterali più attesi dell'anno. Sarà infatti la giornata del “Premio Arte e Moda” 2023: ben diciassette modelle indosseranno 130 abiti realizzati da trenta allievi della Scuola Arte e Moda di Torino diretta da Simona Faccioli.

A fare gli onori di casa introducendo modelle e abiti, ancora una volta Elia Tarantino, cara amica dell'Ippodromo di Vinovo e volto popolare anche in tv, già organizzatrice del Premio Moda e della Serata dei Bikini (quest'anno in programma a metà luglio), coadiuvata da Mauro Forcina e con le musiche di Franco Frassi. In più ci saranno le telecamere di Primantenna Tv. La sfilata di moda andrà avanti anche alla fine delle corse e terminerà con un aperitivo alle ore 19.30. Nel corso del pomeriggio e ancora dopo il trotto, sarà attivo un servizio "Apericena" organizzato dal Ristorante "La Scuderia" (info e contatti contatti 345/7787032).

Un bel modo per inaugurare il mese di giugno che a Vinovo sarà pienissimo di eventi. L'appuntamento successivo con il trotto infatti è in programma sabato 17 e inaugurerà anche la stagione delle Notturne, con le corse al via dalle 20. Successivamente l'ippodromo sarà aperto venerdì 23 giugno (con la Tris Quarté Quinté), mercoledì 28 e venerdì 30 giugno sempre in orario serale.