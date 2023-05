Senza cibo, acqua e chiusi in gabbie strette: i carabinieri salvano un pappagallo e un lucertolone

Gli animali erano al buio, senza cibo e acqua e richiusi in due gabbie piccole rispetto alle loro dimensioni fisiche. I proprietari sono stati denunciati con l'accusa di detenzione, utilizzo per scopo di lucro e acquisto senza la prescritta documentazione di specie esotiche, ricettazione, nonché per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Il rettile ed il pappagallo sono stati entrambi sequestrati ed affidati alle cure,rispettivamente, di un etologo ed un ornitologo.