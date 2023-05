Trasporti pubblici: Barca, Bertolla e San Mauro alzano la voce: "Salvare la linea 8 è un imperativo"

Animi accesi in via San Benigno 22, dove si è svolta una commissione congiunta sui trasporti con l'assessora Chiara Foglietta con al centro la questione delle tratte della Gtt che interessano i quartieri Barca, Bertolla, Villaretto e per contiguità anche San Mauro Torinese. La linea 8 e il progetto di Gtt

A presentare il progetto insieme all'assessore è intervenuto l'ing. Nicolello, che ha spiegato: "Per Barca/Bertolla l'intenzione è quella di prolungare la linea 8 fino in via Mezzaluna, far arrivare il 27 in via Bertola, ripristinare la vecchia linea 18, fondere le 20 e SM1 avendo così due linee su strada San Mauro e un collegamento unico con Stura". Per il quartiere Villaretto Gtt ha proposto un'unica soluzione: l'istituzione della nuova linea per collegare Villaretto e Stura affiancata da un servizio a chiamata.

Nella sede della Sesta Circoscrizione numerosi i cittadini partecipanti, le esigenze sentite dai residenti sono emerse durante tutta la durata dell'incontro. Intervenuta la Presidente Alessandra Idà del "Comitato Salviamo la linea 8": "Per noi è importante una linea diretta, abbiamo l'esigenza di avere una connessione immediata con il centro città". "Collegamento diretto tra Barriera e il centro di Torino"

Il Presidente Gabriella Sanpaolo del "Comitato civico la Barca" ha dichiarato: "Uniti al comitato 'Salviamo la linea 8' abbiamo firmato una petizione per salvaguardare quella tratta. I residenti chiedono di non eliminare ciò che funziona fa comodo, sono numerosi gli anziani che trovano difficoltà a cambiare mezzo di trasporto in piazza Sofia, quindi serve una linea unica". Foglietta: "Nessuna decisione è definitiva"

Dopo aver ascoltato i vari rilievi e le richieste avanzate, l'assessore Foglietta ha poi replicato: "L'obiettivo del Comune di Torino è migliorare il trasporto tramviario, estendere le tratte, fare ulteriori interventi grazie ai fondi del Pnrr. Quello che si fa oggi non è definitivo, ma è una proposta poiché essendo una tematica complessa non basterà una commissione per ottenere la soluzione ad ogni problematica".