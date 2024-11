Cleopatra, le mille storie della regina d’Egitto ai Musei Reali: sculture, dipinti, cartoni e film raccontano la donna e il mito

Suddivisa in cinque aree tematiche che ruotano intorno all’enigmatica Testa di fanciulla c.d. Di Cleopatra in marmo bianco che rimanda all’iconografia nota di Cleopatra VII. A questa si affiancano manufatti archeologici e sculture antiche, provenienti dal patrimonio dei Musei Reali e da collezioni pubbliche e private, messi in dialogo con opere pittoriche e grafiche e documenti cinematografici che hanno visto protagonista nel corso dei secoli la regina d’Egitto.

Dopo un primo inquadramento del periodo nel quale ha vissuto e governato Cleopatra VII (51-30 a.C.), ultima regina della dinastia tolemaica in un Egitto ormai ellenizzato da Alessandro Magno, si apre la sezione Cleopatra: la regina che sfidò Roma focalizzata sul suo operato politico. Qui è esposta la Testa di Giulio Cesare da Tusculum dei Musei Reali, considerato il ritratto più veritiero del Dittatore, e quelli di Marco Antonio e Ottaviano Augusto, in prestito dalla Soprintendenza del Molise e dai Musei Capitolini.

La mostra prosegue con il racconto della nascita del mito di Cleopatra e con l’assimilazione della sua figura con quella della dea Iside. Durante il Rinascimento, l’immagine di Cleopatra inizia ad avere una certa fortuna nell’arte occidentale, come mostra una raffinata incisione di Marcantonio Raimondi della Galleria Sabauda nata dalla collaborazione dell’artista bolognese con Raffaello. Nel Seicento e nel Settecento la sovrana è protagonista di molte opere, nelle quali spesso è rappresentata nel momento della morte, come nel caso dei dipinti di Giovanni Giacomo Sementi (1625-1626 ca.), Giovanni Lanfranco (circa 1630) e di Guido Cagnacci (1660-1662). Tra le opere esposte anche il dipinto della pittrice Elisabetta Sirani nel quale la sovrana mostra il prezioso orecchino di perle che scioglierà in una coppa di aceto per poi consumare la costosissima bevanda, alludendo all’episodio che sarebbe avvenuto nel sontuoso banchetto al cospetto di Marco Antonio.