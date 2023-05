Linea 8, il trasloco in piazza Sofia del capolinea può attendere: “E’ un’ipotesi e non avverrà prima del 2025”

Niente trasloco in piazza Sofia prima del 2025 per il capolinea della linea 8 rimarrà dov’è ancora a lungo e (almeno sulla carta) non è detto che si sposti. Nonostante, tra smentite e conferme a denti stretti, la strada sembri ormai tracciata.

Foglietta: "Nulla sarà fatto prima del 2025"

Viste le tante polemiche che hanno accompagnato la notizia dello spostamento del capolinea, l’assessora alla Viabilità del Comune di Torino Chiara Foglietta ha voluto fare chiarezza sulla situazione: “L’anticipo del capolinea della linea 8 in piazza Sofia è attualmente un’ipotesi sul tavolo”.

“Perché questo avvenga - ha raccontato Foglietta - è necessario installare il sistema di ricarica (le colonnine)”. In ogni caso, nulla verrà fatto prima del 2025, come detto dalla stessa assessora.

"Ascolteremo Circoscrizioni e città limitrofe"

Negli scorsi giorni sia il Comune di San Mauro che il quartiere Barca e Bertolla, tramite vari esponenti politici e associazioni, avevano evidenziato alcune perplessità circa la gestione del trasporto pubblico, chiedendo anche di potenziare e riorganizzare le linee 27 e 57. “Noi non vogliamo scontentare nessuno, ma la linea 8 è una delle linee prioritarie all’interno del piano trasporti che abbiamo presentato di recente” ha ribadito Foglietta, che ha ricordato come “ogni decisione verrà presa ascoltando Circoscrizioni e le città limitrofe”.

Opposizioni all'attacco: "Il servizio va potenziato"

Spiegazioni che non hanno convinto le opposizioni. “Oggi la linea 57 non c’è. Interrompendo quel tipo di servizio, la linea 8 non è stata potenziata. Ci sono persone che non riescono a utilizzare il mezzo pubblico, perché il passaggio non è adeguato” ha attaccato Paola Ambrogio (FdI).

“Io sono certo e sicuro che il progetto del capolinea dell’8 in piazza Sofia è già confezionato e pronto, vi chiedo di valutare al meglio. Si calcoli che in quella zona abitano parecchi disabili che rischiano di andare incontro a nuove forme di disagio. Avete fatto una scelta politica, ne prendiamo atto. Nel 2025 avremo le colonnine in piazza Sofia, sarebbe stato più opportuno installarle in piazza Mochino, a San Mauro” è la posizione di Pino Iannò (Torino Libero Pensiero).

“Barca e Bertolla fanno parte di Torino: i cittadini non ritengono che la zona sia collegata bene con il resto della città e togliere un altro mezzo rappresenta un disagio per i cittadini” ha invece affermato Pierlucio Firrao (Torino Bellissima).