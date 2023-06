A Grugliasco inaugura la mostra “Più di quanto immagini”: l'arte per una pedagogia inclusiva

Giovedì 1° giugno, alle 17.30, il comune di Grugliasco, l'Istituto comprensivo 66 Martiri e il Centro Studi EducArte inaugureranno, presso la sala consiliare del Comune di Grugliasco, la mostra “Più di quanto immagini” - Arte per una pedagogia inclusiva, esposta dall'1 al 30 giugno presso l'area espositiva del Municipio, in piazza Matteotti 50.

Dal 2013 a oggi Centro Studi EducArte sostiene e sviluppa progetti in ambito artistico con la finalità di offrire spunti di riflessione su molte tematiche relazionali. L’arte agisce a livello simbolico permettendo di trasformare la conoscenza e l’istinto in forme creative, capaci di coinvolgere la dimensione sensoriale, emotiva e intellettuale, fornendo degli strumenti per capire e comprendere contenuti interiori.

L’arte è un linguaggio che va decodificato per poter essere usato. Le competenze acquisite di lettura del linguaggio visivo sono state congiunte ad abilità specifiche in chiave relazionale alfine di agevolare le scelte didattiche dei docenti attraverso strumenti visivi che possano guidare gli apprendimenti e le attitudini personali dei discenti. Favorendone gli aspetti costruttivi e la coesione collettiva.