Torna Song for Stars: al Planetario di Torino musica e astronomia si incontrano

Da venerdì 9 giugno a venerdì 14 luglio, torna Song for Stars, il progetto musicale di Infini.to Planetario di Torino che combina la performance dal vivo all’astronomia. Accomunati dal desiderio di viaggiare verso mondi lontani, artisti e scienziati si incontreranno sotto la cupola del Museo dello Spazio come piloti di un’astronave pronta a percorrere lunghe distanze.

A bordo un pubblico di appassionati e curiosi si farà trasportare dalle note e dalle stelle. Ad accoglierlo sarà una chiara spiegazione di ciò che si andrà a visitare, prima di lasciarsi andare, con la testa all’insù, alla danza del cielo che accompagnerà la performance musicale. Ogni volta una produzione originale scritta dagli astrofisici di Infini.to che, ascoltando i suoni degli artisti, organizzeranno un vero e proprio viaggio interspaziale.

Sono tre gli appuntamenti dell’estate 2023. Si parte venerdì 9 giugno con la violoncellista guatemalteca, in tour per la presentazione dell’opera Se Ve Desde Aqui, Mabe Fratti, anche artista protagonista dell’epilogo di Jazz is Dead! festival. Tornando al territorio ospitante, creare rete tra istituzioni e progettualità è sempre una buona idea. Mettendo in mostra un suono sinuoso e teso, unito a una visione del mondo sicura e lucida, Mabe Fratti è alla ricerca di nuovi modi per esprimersi e riflettere ciò che la circonda; lo vede come un processo di continua trasformazione sonora, che questa volta dovrà accordarsi con l’infinito. Il primo set delle ore 21 è già sold out, ma è stata aggiunta una seconda performance alle ore 22. Si prosegue il 23 giugno con due concerti, Marta de Pascalis musicista e sound designer berlinese spazia tra ambient e psichedelia utilizzando un’affinata e particolare tecnica di sintesi analogica. Nick Foglia è un ingegnere del suono che ha imparato a sfruttare le potenzialità tecniche come risorsa artistica, in questa sua attitudine si intravede il pensiero che sta alla base della rassegna. Basterebbe forse solo il nome per contestualizzare la terza formazione ospite di Song for Stars il 14 luglio: tornano dopo dieci anni dalla pubblicazione del loro primo album gli Space Aliens From Outer Space, e lo fanno con lo spirito di un B-Movie fantascientifico, con abiti alieni e usando l’immancabile vocoder, accompagnati da futuristici sintetizzatori.

Per info: planetario.it