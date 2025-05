Nasce la Fondazione Giubileo e lancia il concorso artistico “Giulio Santinelli”

La neonata Fondazione Giubileo per la Cultura ETS lancia il nuovo Concorso artistico “Giulio Santinelli”, l’iniziativa voluta e pensata per valorizzare il talento creativo dei giovani dai 6 ai 29 anni, promuovendo la produzione di opere originali e contribuendo concretamente all’idea che fare arte è un lavoro e, come tale, debba essere riconosciuto e sostenuto.

Il tema dell’edizione 2025 è “I nostri amici animali”: un invito a riflettere sul rapporto tra esseri umani e animali – domestici e selvatici – in un dialogo artistico che spazia tra poesia, pittura, fotografia, musica, poesia, letteratura, collage, audiovisivi, scultura e ogni altra forma di espressione creativa. Il rispetto per il mondo animale è da sempre centrale nella missione della Fondazione, che considera la sensibilità verso ogni forma di vita un valore culturale fondante.

«Con il Concorso Santinelli vogliamo lanciare un messaggio chiaro: l’Arte è un linguaggio potente e un mestiere che merita riconoscimento e sostegno. Crediamo nella creatività dei giovani come seme di futuro e vogliamo offrire loro uno spazio dove esprimersi con libertà, rispetto e coraggio» - Gabriele Cresta, Direttore Fondazione Giubileo per la Cultura ETS.

Il montepremi è di 3500 euro. C’è tempo fino al 31 maggio per partecipare e concorrere

Per info: https://www.fondazionegiubileo.it/concorsi/concorso-artistico-giulio-santinelli/