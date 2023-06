Il maltempo rovina ancora la festa del Borgo Juvarriano: rimandata JuvArt

Sembra davvero non esserci pace per Juvart, la festa dell’arte e dell’artigianato del Borgo Juvarriano. L’evento, previsto per domenica, è stato nuovamente rinviato causa maltempo.

Le piogge previste hanno spinto gli organizzatori ad annullare il momento di festa pensato per rianimare il quartiere, valorizzando le eccellenze del territorio e le attività commerciali presenti.

Quel che è certo è che si tratta di un arrivederci: la festa verrà ricalendarizzata. “Comunicheremo il prima possibile una nuova data, non intendiamo perdere il lavoro fatto. Anzi. Lavoreremo per arricchirla ancora” è il messaggio di Marco Nebiolo, presidente dell’Associazione Centro Storico.

"L'incertezza meteo prevista per il weekend purtroppo ci costringe a rinviare nuovamente la Festa di Via programmata per domenica. Il rischio che numerosi esercenti esterni - che pagano per partecipare e rendono sostenibile economicamente la manifestazione - non si presentino per timore della pioggia è infatti molto concreto. Inoltre il tempo incerto, magari uggioso o temporalesco, sicuramente è poco compatibile con il tipo di manifestazione immaginato” fa sapere Marco Nebiolo, presidente dell’Associazione Centro Storico.