Unito ospiterà nel 2027 il Congresso annuale dell’European Accounting Association

L’Università di Torino ospiterà il Congresso annuale dell’European Accounting Association nel 2027. Si tratta della più importante conferenza internazionale relativa agli studiosi di Bilancio e rappresenta un appuntamento di rilevanza internazionale per la comunità accademica e professionale dell’accounting, attirando oltre 1500 congressisti provenienti da tutto il mondo.

L’evento, organizzato dal Dipartimento di Management dell’Università di Torino, si svolgerà nell’ultima settimana di maggio 2027 in modalità diffusa in diverse location della Città, tra cui, in particolare, la sede della Scuola di Management ed Economia di corso Unione Sovietica, e offrirà un’importante piattaforma di scambio di conoscenze e di dibattito sui temi più attuali e rilevanti nell’ambito dell’accounting.

L’arrivo dei 1500 congressisti avrà un impatto significativo sull’economia locale, stimato in oltre 2 milioni di euro. Questa cifra comprende le spese sostenute dai partecipanti durante il congresso, come alloggio, ristorazione, trasporti e servizi correlati. L’evento creerà, quindi, importanti opportunità per il settore alberghiero, la ristorazione e altri servizi turistici nel territorio, contribuendo al dinamismo e alla crescita economica della città.

La scelta di Torino come sede del Congresso EAA 2027 conferma la crescente rilevanza internazionale della città nel campo dell’accounting e rafforza il suo ruolo come hub accademico e professionale. La presenza di così tanti esperti e professionisti provenienti da tutto il mondo fornirà un’opportunità di networking e di scambio di conoscenze per gli studenti e i ricercatori dell’Università di Torino, promuovendo la collaborazione e la creazione di legami duraturi a livello internazionale.

L’Università di Torino, attraverso il Dipartimento di Management, si impegnerà a offrire un programma accademico stimolante e di alto livello durante il Congresso EAA 2027. Sono attesi relatori di spicco provenienti da istituzioni accademiche di fama internazionale, nonché esperti e professionisti del settore dell’accounting. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le ultime tendenze, i progressi tecnologici e gli sviluppi normativi nel campo dell’accounting, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità che si presentano in un contesto globale in continua evoluzione.

“Il Congresso EAA 2027 rappresenta un traguardo di grande prestigio per l’Ateneo e il nostro Dipartimento, nonché per l’intera comunità accademica e professionale dell’accounting - ha dichiarato la professoressa Francesca Culasso, direttrice del Dipartimento di Management - L’appuntamento internazionale ci offre l’opportunità di mettere in mostra l’eccellenza della nostra istituzione e la nostra determinazione nel formare i futuri dottori commercialisti italiani. Siamo pronti ad accogliere i partecipanti provenienti da tutto il mondo e a offrire loro una piacevole e stimolante esperienza accademica e culturale a Torino”.

“Lavoreremo – spiega il professor Paolo Biancone, promotore della candidatura – al fine di valorizzare l’opportunità per il territorio e per la nostra visibilità scientifica internazionale. Torino, con la sua ricca storia, la sua vibrante cultura e la sua eccellente offerta gastronomica, sarà la cornice ideale per un evento di tale portata e importanza”.