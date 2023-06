Scuola Holden, il 5-6 giugno Open Doors per ascoltare i progetti dei giovani talenti

Ogni anno, a giugno, alla Holden facciamo una cosa che poi ha conseguenze inaspettate. Lanciamo sul palco del General Store i ragazzi e le ragazze che stanno per diplomarsi al Master biennale e hanno buone storie da raccontare.

Davanti a loro, ad ascoltarli con attenzione, ci sono editor, case di produzione cinematografiche e televisive, emittenti radiofoniche e società produttrici di podcast, le redazioni delle principali testate giornalistiche, direttori artistici di festival e teatri, intellettuali, story editor, manager, agenzie di comunicazione e qualunque professionista sia a caccia di un buon narratore.

Negli anni abbiamo capito che le storie dei ragazzi e delle ragazze della Holden, raccontate dal vivo, in un rito di passaggio per loro fondamentale, hanno una potenza che si concretizza poi in un prodotto culturale riconosciuto nel panorama italiano.

Ne sa qualcosa Monica Acito, classe 1993, autrice esordiente di Uvaspina (Bompiani), una storia che ha attraversato la prova del fuoco di Opening Doors nel 2021. Rimanendo fedele alla sua voce, Acito è riuscita a scavare nell’anima di Napoli e a portare alla luce una storia di fragilità e forza, amore e gelosia, rinascita e disperazione.

Claudia Grande, invece, aveva portato a Opening Doors tutt’altra storia rispetto a quella con cui ha poi debuttato quest’anno: Bim Bum Bam Ketamina, pubblicato da il Saggiatore. Opening Doors per lei era stata comunque la prima occasione per farsi notare.

A volte una storia nata sui banchi della Holden può travalicare i confini nazionali, come è successo a Beatrice Salvioni, già vincitrice del Premio Calvino Racconti. La Malnata (Einaudi) è il suo romanzo d’esordio e verrà tradotto in 32 Paesi, ed è già prevista una serie Tv tratta dal libro.

Ma Opening Doors non è solo il trampolino di lancio per racconti e romanzi, perché molti studenti e studentesse studiano qui sognando altre strade e costruendo percorsi diversi. Flavio Nuccitelli è diventato story editor della serie Anna, tratta dal libro di Niccolò Ammaniti, e della serie We Are Who We Are di Luca Guadagnino. Benedetta Mori è una sceneggiatrice, vincitrice del Premio Solinas con Gioia, mentre Remo Gilli ha cominciato lavorando come guardiano notturno ed è oggi content manager di Lavazza. Enrico Carimi, sceneggiatore, è attualmente uno degli autori della trasmissione Tv La vita in diretta. Giulia Perona è social media editor per Vanity Fair Italia e curatrice, insieme a Giulia Cuter, di Senza rossetto: un podcast e una newsletter per raccontare le donne oggi, attraverso la voce e la penna di scrittrici italiane.

Quest’anno Opening Doors si tiene il 5 e 6 giugno e ogni giornata è dedicata a un settore diverso della narrazione: lunedì 5 giugno si ascolteranno brevi reading tratti da romanzi e raccolte di racconti. La mattina del 6 giugno verranno presentate storie e idee per i brand, il giornalismo e la comunicazione; il pomeriggio del 6 giugno ci saranno i pitch dei progetti di cinema, teatro e serie Tv.

Lunedì ascolteremo storie che parlano di cambiamento climatico, di fughe esistenziali in montagna, di attentati anarchici e di rivolta, di omertà in Aspromonte, storie che danno voce alle riflessioni che ci attendono quando scegliamo di toglierci la vita.

Tra i concept di martedì mattina ci sono un progetto di city imaging in una Torino senza illuminazione artificiale; un magazine sul femminismo pop, un libro illustrato su cosa resterà dell’umanità e cosa è giusto conservare, una finta agenzia di washing per brand, e un progetto web che racconta sport improbabili prendendo in giro l’epica sportiva.

Martedì pomeriggio, invece, le sceneggiature per il cinema, il teatro e la Tv ci porteranno a vedere storie di riscatto dopo il carcere, di dipendenza affettiva, un horror-slasher di ragazzi che fanno un patto con il Diavolo andando a un rave, una serie crime su una serial killer di bambini, gli anni ’90 a Milano nel mondo del multilevel marketing tra vendite, feste e scommesse estreme, una serie ambientata in un manicomio-villaggio al termine della Prima guerra mondiale e un’altra, più leggera, su un’autodeterminazione femminile. E infine, non poteva mancare un western di montagna, ambientato in Val di Susa.

Dopo averli ascoltato i pitch, i professionisti potranno incontrare a tu per tu gli studenti che gli sono piaciuti: è a quel punto che potrebbe accadere qualcosa di imprevedibile, inedito e sorprendente, perché è proprio in quell’incontro che le professioni si creano e, in alcuni casi, si inventano.

Alla fine di ogni giornata verranno assegnati due premi ai progetti più belli: il primo è un Premio della critica, assegnato dai professionisti invitati ai pitch; l’altro è il Premio Phoebe, assegnato da una giuria interna alla Holden.

Tra gli ospiti della giornata dedicata ai progetti editoriali quest’anno sono attesi i rappresentanti di Einaudi, Garzanti, Marsilio, NN editore, Feltrinelli, Mondadori, Rizzoli, MalaTesta Literary Agency, Alferj e Prestia e The Italian Literary Agency, Grandi & Associati, Giunti, Longanesi, Il Saggiatore, Bonelli editore. Ad ascoltare i pitch cinematografici e televisivi, invece, arriveranno case produttrici come Rai 5, Red Carpet Group, Endemol, Wildside, Cattleya, Lotus Production, Film Commission Torino, Groenlandia Film, Indiana Production, Fargofilm e Fandango. Nella giornata dedicata a web, brand e mondo dell’informazione saranno ospitati, tra gli altri, Compagnia dei Caraibi, Gruppo Iren, Eggers, Il Post, Leo Burnett, Armando Testa, GEDI, Ferragamo, Pininfarina, iGuzzini, Pea Italy, Omnicom, Circolo dei Lettori, Torino Film Commission.