Stop multe ai no vax, Lo Russo: "Segnale pessimo. Sanzioni andavano confermate"

Il sindaco Stefano Lo Russo contro lo stop alle multe per chi non si è sottoposto alla vaccinazione per il Covid. La scorsa settimana il Consiglio dei ministri, con il Milleproroghe, ha deciso di abrogare “in modo da non dover procedere con una ulteriore proroga, le norme relative a sanzioni pecuniarie in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da virus Sars-Cov-2”.

In aggiunta, il Governo ha stabilito anche l'“annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate e non riscosse e relativo discarico”. Per chi ha già pagato non sono previsti rimborsi.

Lo Russo: "Segnale pessimo"

Una decisione che trova contrario in toto il sindaco di Torino. "E' sempre sbagliato -ha chiarito Lo Russo, rispondendo ad un ascoltatore ai microfoni di To Radio - fare questa differenza tra chi paga, chi non paga e viene sanato dopo".

"In questo caso - ha aggiunto - è sbagliato da tutti i punti di vista, anche nel merito non solo nel metodo: dà un segnale pessimo". "Le multe andavano confermate a chi ha messo a repentaglio la sua salute, oltre alla nostra" ha concluso il primo cittadino.