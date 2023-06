Biclassic&Sport: inaugurato il nuovo showroom a Torino

Lo scorso martedì 6 giugno, al numero 452 di Corso Orbassano a Torino, si è inaugurato ufficialmente il nuovo showroom targato biClassic&Sport.

Dall’esperienza centenaria del gruppo Biauto nasce un nuovo player dedicato al mercato delle classiche e sportive moderne, con l’ambizione di imporsi da subito come riferimento di mercato in Italia e all’estero. Una nuova presenza in ambito commerciale, culturale e storico:

"Col Reveal del 6 giugno – spiega Marco Utili, CEO biAuto Group – biClassic&Sport ha aperto al pubblico uno spazio espositivo nuovo e innovativo, dove gli appassionati potranno trovare in esposizione fino a trenta automobili tra classiche e supercar, da ammirare in uno spazio conviviale, impreziosito anche da un angolo bar. Un luogo dove poter chiacchierare, confrontarsi, toccare con mano automobili che sono autentiche opere d’arte; uno spazio dove condividere e far vivere la passione per le auto d’epoca. Come vocazione noi di BiAuto siamo aperti al futuro, alle novità, all’innovazione tecnologica. Ma per noi la storia e le origini sono importanti, e questa divisione ha il compito di preservarle e tramandarle, anche attraverso eventi e raduni organizzati direttamente da noi, di cui saprete molto presto".

All'evento del 6 giugno, un talk dedicato al motorismo, organizzato dal gruppo Victorious - Adrenaline24h, sono saliti sul palco una leggenda delle corse come il grande Arturo Merzario e personalità di spicco come Marco Mottini, Vice Presidente del Registro 1000 Miglia; Federico Perugini, Consigliere della Regione Piemonte; Piergiorgio Re, Presidente di ACI Torino e, non ultimo, Giuseppe Redaelli, Presidente della Commissione Storica Internazionale della FIA”.

Questo evento è il primo di un percorso culturale e di un nuovo modo di vivere e condividere la passione per il motorismo; si è discusso di motorismo, di passioni, cultura, del ritorno della 1000 Miglia in Piemonte dopo più di 70 anni e del futuro sostenibile per i veicoli storici, ed è stato altresì l’occasione per ammirare alcune delle vetture del parco auto già disponibile di biClassic&Sport. Insomma, un appuntamento che non andava assolutamente mancato!