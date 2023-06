Creare un bagno ecologico e sostenibile è possibile?

Quando si parla di sostenibilità ed ecologia, spesso si tende a trascurare i prodotti da bagno. Creare un bagno sostenibile ed ecologico è di fondamentale importanza per ridurre l’impatto ambientale e contribuire alla conservazione delle risorse del pianeta. Per creare un bagno che sia davvero sostenibile ci si dovrebbe avvalere dell’aiuto di diverse figure professionali, come quelle di un arredatore esperto di mobili a basso impatto ambientale e di un idraulico a Torino esperto in tematiche come il risparmio di acqua ed energetico.

Misure eco-friendly nella progettazione del bagno

Se vi è la possibilità di intervenire durante l’iniziale costruzione ed arredamento del bagno o durante una ristrutturazione, è possibile rendere il bagno sostenibile, senza comprometterne in alcun modo comfort e stile, adottando una serie di misure eco-friendly che vanno dalla scelta dei materiali alle opzioni per ridurre il consumo idrico ed energetico.

La scelta dei materiali per i mobili ed i sanitari può fare una grande differenza. Utilizzare materiali riciclabili ed a basso impatto ambientale può davvero fare la differenza in termini di sostenibilità. Quando si devono compiere queste scelte è importante considerare non solo il destino dei nostri oggetti quando dovranno essere smaltiti, ma anche quanto impatto ambientale hanno avuto quando sono stati prodotti e trasportati. Scegliere, quando possibile, prodotti locali o comunque trasportati nel rispetto dell’ambiente ed evitare materiali tossici e poco riciclabili come alcuni tipi di plastiche garantisce non solo un bagno ecologico e sostenibile, ma in generale un ambiente più salutare in casa.

Un altro punto importante da tenere in considerazione quando si vuole realizzare non solo un bagno, ma una casa sostenibile ed ecologica è quello di prendere misure per la riduzione del consumo di acqua. Alcune soluzioni, come l’installazione di rubinetti e docce a basso flusso, che riducono il flusso dell’acqua utilizzata senza sacrificare la pressione, oppure l’installazione di sanitari a doppio scarico, che consentono di scegliere il quantitativo di acqua utilizzata per il loro risciacquo, possono tranquillamente essere messe in atto in autonomia, mentre per altre è assolutamente necessario mettersi in contatto con un professionista qualificato. Serbatoi di raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione di piante oppure cisterne a doppio uso sono soluzioni possibili per ridurre il consumo di acqua che devono essere realizzate da un professionista.

Anche l’efficienza energetica è di assoluta importanza nella progettazione di un bagno che sia davvero ecosostenibile. Naturalmente, occorre partire dall’utilizzo di una caldaia e di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e di luci al LED per abbassare i consumi. A seconda del numero di persone che utilizzano il bagno, può essere conveniente sia in termini economici, sia in termini di sostenibilità, l’installazione di asciugamani elettrici efficienti piuttosto che l’utilizzo di asciugamani riutilizzabili in tessuto oppure di quelli usa e getta di carta. Inoltre, bisognerebbe prestare una certa attenzione all’isolamento termico del bagno, dato che si tratta di una stanza che, nel corso dei mesi invernali, viene spesso scaldata con stufe o riscaldamenti prima di essere utilizzata.

Altre misure sostenibili per un bagno ecologico

Naturalmente, oltre alle misure che possono essere applicate durante la costruzione o la ristrutturazione di un bagno, esistono delle norme di comportamento che devono essere applicate per assicurarsi di non produrre inquinamento e di non sprecare risorse. Queste piccole azioni possono sembrare di poco impatto, ma sul lungo periodo sono davvero in grado di fare la differenza. Oltre ai classici consigli sull’evitare sprechi non lasciando l’acqua aperta inutilmente, preferendo le docce ai bagni in vasca e regolare la caldaia così da non scaldare troppo l’acqua, ci sono diverse altri accorgimenti che possono contribuire significativamente. L’utilizzo di prodotti per la cura personale sostenibili è uno di quelli che maggiormente evita di produrre inquinamento: detergenti e prodotti cosmetici ecologici e con imballaggi non inquinanti permettono di ridurre di molto il proprio impatto ambientale.